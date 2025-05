"Cópia" da Magna Carta releva-se versão genuína produzida após 1215

Catalogada com o nome HLS MS 172, esta Magna Carta é um dos muitos documentos da Biblioteca da Faculdade de Direito de Harvard. Acreditava-se, porém, que seria uma cópia não oficial do manuscrito, originalmente concedida pelo rei João em 1215.







O documento foi adquirido em 1946 pela Biblioteca por 27 dólares (atualmente 24 euros). Sabe-se também que um mês antes desta compra um veterano da RAF o tinha vendido a uns revendedores de livros de London Sweet & Maxwell por 42 libras (atualmente 50 euros).



Estabelecer a autenticidade e a proveniência



Numa pesquisa on-line recentemente feita pelos especialistas britânicos David Carpenter e Nicholas Vincent, professores de história medieval no Kings College London e na Universidade de East Anglia, tropeçaram nesta versão da Magna Carta e foram capazes de determinar que o manuscrito medieval não era uma mera cópia, como se acreditava.





Em vez disso, perceberam que era um "original raro", tornando-se uma das sete edições da confirmação do rei Eduardo I - nos anos de 1300 - da Magna Carta que ainda sobrevivem.





“Eu estava a vasculhar todos estes livros de estatutos online tentando encontrar cópias não oficiais da Magna Carta e eu imediatamente pensei: meu Deus, isto parece um original da confirmação de Eduardo I da Magna Carta em 1300, embora, é claro, as aparências sejam enganosas”, contou David Carpenter ao Guardian.







Carpenter e Nicholas Vincent decidirampara estabelecer a autenticidade do documento HLS MS 172.

O documento conhecido como HLS MS 172 passou por testes diversos para se aferir a autenticidade | Universidade de Direito de Harvard





Os bibliotecários do Weissman Preservation Center de Harvard fotografaram o HLS MS 172 recorrendo a um sistema de imagem multiespectral portátil com uma câmara de formato médio e painéis de luz que iluminaram os objetos em comprimentos de onda da luz visível para as bandas ultravioleta e infravermelha não visíveis ao olho humano.







Bill Christens-Barry combinou digitalmente e processou as imagens capturadas nos diferentes comprimentos de onda com ferramentas estatísticas avançadas. Todos os dados de imagem e metadados foram organizados para a faculdade de Harvard hospedar em formato padrão para acesso e investigação | Universidade de Direito de Harvard







“Usando imagens espectrais e luz ultravioleta, investiguei palavra por palavra e apercebi-me que combinava perfeitamente com os outros seis (manuscritos existentes e estudados)”, disse Carpenter.





“Um pequeno detalhe extraordinário sobre a caligrafia é o "E" inicial no início de Edwardus. A letra seguinte – o D – de Edwardus também é uma letra maiúscula, o que é bastante incomum. E ainda assim encontra-se essa letra maiúscula "D" nos outros seis originais".