Coprodução franco-haitiana sobre imigração para EUA vence festival de Clermont-Ferrand

Segundo o palmarés hoje anunciado, na competição internacional foram também distinguidos "Buah", de Jen Nee Lim, com o Prémio Especial do Júri, e "A Shot of Heart", de Ilke Paddenburg, dos Países Baixos, com o Prémio do Público.

Para a competição internacional de Clermont-Ferrand estavam selecionados os filmes portugueses de animação "Cão Sozinho", de Marta Reis Andrade, e "Porque Hoje é Sábado", de Alice Eça Guimarães.

O Prémio do Público Europeu, a que era candidato o filme de animação "Percebes", das portuguesas Alexandra Ramires e Laura Gonçalves, foi atribuído ao belga "Buda", de Raphaël Kaddour.

Quanto à competição nacional do festival, destinada a filmes de produção ou coprodução francesa, o Grande Prémio foi para o documentário franco-palestiniano "Intersection Memory", de Shayma` Awawdeh, que revisita a Segunda Intifada através de filmagens feitas na época.

A realizadora palestiniana foi distinguida no ano passado, em Lisboa, no festival Olhares Mediterrâneo, pelo filme "This Home Is Ours".

Na competição nacional de Clermont-Ferrand, estava a concurso "Filha da Água", de Sandra Desmazières, uma coprodução entre França, Portugal e Países Baixos.

A coprodução portuguesa "A Última Colheita", do realizador cabo-verdiano Nuno Boaventura Miranda, foi apresentada no festival, na secção paralela "Olhares d`África".

A 48.ª edição do Festival Internacional de Curta-Metragem de Clermont-Ferrand teve início no passado dia 30 de janeiro e encerra hoje com a exibição dos filmes premiados.