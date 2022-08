Coração de D. Pedro IV chega ao Brasil

Bolsonaro esperará os restos mortais do antigo monarca na rampa do Palácio do Planalto, numa cerimónia semelhante à visita de um chefe de Estado, segundo informações divulgadas pelos "media" locais.Depois da cerimónia, o coração segue novamente para o Palácio de Itamaraty, sede do Ministério da Relações Exteriores do Brasil, onde foi guardado após aterrar no país sul-americano na manhã de segunda-feira.Ao regressarem ao Itamaraty, os restos mortais do antigo monarca serão apresentados ao corpo diplomático e ficarão em exibição "controlada" até às comemorações do bicentenário da independência brasileira, a 7 de setembro.As diferentes cerimónias serão acompanhadas pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que na quinta-feira presidirá, no Instituto Rio Branco, a uma palestra intitulada: "”.Apesar de o autarca do Porto regressar a Portugal, o coração de D. Pedro continuará a ser acompanhado pelo comandante da Polícia Municipal do Porto, António Leitão da Silva.O coração de D. Pedro regressa à cidade do Porto a 9 de setembro, ficando novamente em exposição nos dias 10 e 11, antes de voltar a ser guardado a cinco chaves.