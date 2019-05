Coreógrafa Alice Ripoll mostra no Porto a sensualidade da dança urbana brasileira

Lusa03 Mai, 2019, 20:03 | Cultura

No último fim de semana de atividade mais intensa do DDD, que este ano se juntou ao Festival Internacional de Teatro Ibérico (FITEI), a peça que Ripoll desenvolveu com a Cia Suave sobe ao palco do Rivoli, pelas 19:00.

"A peça investiga a noção de Criação, o seu significado e possibilidades: criar um espetáculo, criar uma técnica nova como o passinho, criar filhos. (...) A criação de todos nós, que tivemos origem num ato sexual, ação tão próxima da dança", pode ler-se na apresentação.

Assim, estilos como a `dancinha` ou o `passinho`, saídos do `funk`, convivem para criar uma nova técnica, que é cria da dança urbana brasileira. "`Nóis` é cria, não é criado" é "o lema deste grupo" brasileiro.

"E sou `cria` da favela tal. `Cria` é uma expressão que representa uma posição no Brasil e é muito usada nas favelas", afirmou Alice Ripoll, numa conversa com os jornalistas no Porto, em 27 de abril, na qual admitiu ter "uma sensação forte" de estar em Portugal pela primeira vez.

Outro dos destaques do fim de semana é a conferência "Mulheres em te(n)são", que junta as criadoras Alice Ripoll, Lia Rodrigues, Linn da Quebrada, Sónia Sobral e Nayse Lopez, no Rivoli, pelas 15:00.

O encontro pretende ser "uma conversa franca e partilhada com o público, sobre a arte feita pelas mulheres como arma positiva e resistência" e insere-se, também, no Foco Brasil do DDD.

Antes, pelas 17:00, o Teatro Campo Alegre recebe a estreia nacional de "The Ballet of Paul Ace and Sunny Lovin", a terceira colaboração entre o português Raul Maia e o belga Thomas Stayert, fruto de várias residências artísticas.

O terceiro espetáculo da dupla "introduz objetos como mediadores da comunicação entre os artistas", transformando-se em matéria animada em função do "diálogo físico" em palco.

O Coliseu tem a estreia nacional de dois espetáculos da Companhia de Dança da Ópera de Gotemburgo, pelas 22:00 de sábado. "Autodance" é uma peça em que os coreógrafos "surgem em cena sem um género definido", seguida de "Skid", uma "luta direta com um piso cuja inclinação ronda os 34 graus".

Pelas 19:00 de domingo, o Auditório de Serralves recebe "Companhia", de João dos Santos Martins, um espetáculo em que o criador trabalha com a equipa da peça "Projeto Continuado", de 2015, para explorar a dança "enquanto cânon de produção recíproca de prazer", para bailarino e espetador.

"Investe esteticamente na ideia de dança enquanto trabalho, utilizando, para isso, casos de estudo que examinam, por exemplo, a sistematização do movimento operário na relação estabelecida com as máquinas", pode ler-se na apresentação.

O espetáculo olha também para "determinadas estéticas de dança, de ambições libertárias e democráticas, estão implicadas na redução dos pontos de tensão do corpo".

No sábado, o Rivoli recebe um concerto da brasileira Linn da Quebrada, que faz da música "um espaço de luta pela quebra de paradigmas sexuais, de género e de corpo", e protagonista do filme "Bixa Travesti", exibido pelas 12:00 no mesmo local.

A sexta edição do Corpo+Cidade, programação do Balleteatro de entrada livre e no espaço público que está integrada no DDD, encerra com duas estreias, começando por "[Irmã]", de Sara Marques, pelas 13:00 de sábado, no Jardim do Morro.

A peça conta com Marques e Alice Bonazzi como intérprete, e explora a forma como os relacionamentos têm impacto na vida de cada um, refletindo o tema num dueto marcado por "uma linguagem de movimento atlético".

Às 13:00 de domingo, no Passeio das Virtudes, estreia "Prenúncio de Uma Profunda Melancolia", nova criação de Bruno Senune construído numa residência artística no Balleteatro, no qual o refúgio e "um lugar de densidade ininterrupta" são o conceito subjacente.

O grupo chinês Tao Dance Theater apresenta o espetáculo de encerramento do DDD no próximo sábado, 11 de maio, com a estreia nacional de "4&8 Numerical Series", no Rivoli, sendo que o festival se prolonga ao ligar-se à semana "+", em parceria com o FITEI, entre 08 e 11.

Segue-se o FITEI, que este ano partilha o nome, "DDD+FITEI", e uma linha temática, o Foco Brasil, de 15 a 25 de maio.