Coro Gulbenkian atua no Festival de Artes de Hong Kong com passagem por Macau

Esta quarta-feira, no auditório do Kwai Tsing Theatre, em Hong Kong, o coro de 40 elementos apresentará o espetáculo "Os dias mais longos e os mais curtos", uma "cantata tecnológica" que se desenrola num espécie de dueto do coro consigo próprio em versão virtual projetada num ecrã, com as duas versões do coro a cantarem juntas e separadamente.

Este espetáculo conta com o acompanhamento da soprano Camila Mandillo, do contratenor David Hackston e da pianista de Hong Kong Rachel Cheung, sob a batuta do maestro Jorge Matta em carne e osso --- ou talvez em formato digital...

"Os dias mais longos e os mais curtos" (The Longest Days and the Shortest Days) "desafia as nossas perceções, esbatendo a linha entre o real e o digital. Escrita pelo compositor americano Eugene Birman, vencedor do prémio Guggenheim e radicado em Hong Kong, e encenada por Giorgio Biancorosso, a obra tem o título de um poema encomendado para a ocasião pela escritora portuguesa Djaimilia Pereira de Almeida", escreve a organização do festival.

"A `cantata tecnológica` usa a alienação da pandemia, a solidão e a ansiedade vividas como ponto de partida para refletir sobre a passagem do tempo. Inverte o paradigma da era covid de assistir a apresentações ao vivo `online`, trazendo uma apresentação virtual para um público ao vivo", explica ainda o HKAF.

Outro concerto do Coro Gulbenkian em Hong Kong - Tesouros corais de Portugal (Choral Treasures from Portugal) - integra obras à capela de compositores portugueses do século XVII até hoje, bem como de Bach e Brahms. O espetáculo, que decorre no Concert Hall, no Hong Kong City Hall, na quinta-feira, será conduzido por Martina Batic, maestrina principal do coro.

O HKAF organizou com a Diocese de Macau uma visita cultural de um dia do coro a esta cidade na próxima sexta-feira para "aprofundar a cultura sino-portuguesa, a gastronomia e o desenvolvimento da música religiosa".

Está agendada para o fim da tarde uma atuação breve de música sacra portuguesa na Igreja do Seminário de São José, em Macau.