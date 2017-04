Cortejo do Enterro do Bacalhau na Figueira da Foz marca fim do jejum da Quaresma

Lusa 13 Abr, 2017, 17:19 | Cultura

Promovido pela Sociedade Filarmónica 10 de Agosto, o cortejo fúnebre do Enterro do Bacalhau assinala o fim do jejum da carne que pendia especialmente sobre os mais pobres, obrigados a comer bacalhau dias a fio no período de preparação da Páscoa.

Em comunicado, a coletividade popularmente conhecida como a Teimosa "cumpre o doloroso (ou talvez não) dever de informar que o cortejo fúnebre do `defunto bacalhau` irá percorrer as ruas da cidade", no sábado, a partir das 21:00.

O cortejo é simbolizado por um pendão gigante em forma de bacalhau a pender sobre um dóri. A embarcação tradicional de pesca transporta o orador do desfile, um juiz "que representa a sociedade no geral e faz intervenções em forma de sátira", disse à agência Lusa Carla Matias, presidente da direção da Filarmónica 10 de Agosto.

As intervenções do orador versam "sobre o país, a cidade e as suas gentes, num registo crítico, atento e bem-disposto", e ocorrem em cinco pontos do percurso, a primeira na rua da República, na baixa da cidade, e as seguintes junto ao Mercado Municipal, à porta do Casino e, já de regresso à sede da filarmónica, na Praça 08 de Maio (praça dos táxis) e na rua da Restauração.

"O Enterro do Bacalhau é uma tradição com várias décadas que não queremos deixar morrer", frisou Carla Matias.

O cortejo integra ainda dezenas de figurantes que representam carpideiras, cozinheiros, peixeiras e pescadores, dois dos quais "puxam um caixão", acompanhados pela banda da Sociedade Filarmónica Paionense, responsável este ano pela marcha fúnebre.

Participam ainda, para além dos associados da 10 de Agosto (fundada em 1880, dois anos antes da elevação da Figueira da Foz a cidade), dois grupos de escuteiros, elementos do rancho folclórico "Os Cavadores do Saltadouro" e do Grupo Instrução e Sport (GIS) da praia de Buarcos.