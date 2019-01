Costa defende que programa "Quadratura do Círculo" é essencial para o debate democrático

Lusa24 Jan, 2019, 22:13 | Cultura

António Costa transmitiu esta posição sobre o programa "quadratura do Círculo" no final de uma visita ao armazém "Ephemera", Biblioteca e Arquivo José Pacheco Pereira, no Barreiro.

Falando na presença do antigo dirigente social-democrata Pacheco Pereira, do antigo ministro socialista Jorge Coelho e do jornalista Carlos Andrade - três dos quatro elementos deste programa de debate político (o outro é o antigo dirigente do CDS António Lobo Xavier) -, o primeiro-ministro recordou que também ele foi participante neste programa semanal, até começar a desempenhar as funções de secretário-geral do PS a partir de setembro de 2014.

"Este é um programa que começou na rádio, ainda intitulado "Flash Back", com José Magalhães (PS) e Nogueira de Brito (CDS) e que se reinventou no espaço televisivo", observou o líder do executivo.

Sem nomear qualquer canal de televisão, o primeiro-ministro observou depois que "é muito bom saber que, mesmo quando uma televisão entende que pode prescindir de um programa com a qualidade da Quadratura do Círculo, há outra televisão que percebe que dar-lhe continuidade é muito importante para a qualidade da nossa democracia".

"Não há democracia sem debate político. E o debate político, para dar vida à democracia, tem de ser inteligente e com qualidade. A Quadratura do Círculo - não falo do tempo em que lá estive para não ser suspeito - é seguramente o espaço mais inteligente, mais competente e de maior qualidade de debate que existe em Portugal", acrescentou.

Sobre a sua presença neste programa, António Costa considerou que aquilo que mais o marcou "foi a relação pessoal que se estabeleceu" entre os diferentes participantes nesse espaço de debate, "sem prejuízo das diferenças que havia em termos de pensamento".

"Mas é isso que enriquece o programa", acrescentou.