Costa recorda no Dia Mundial do Teatro que salas de espetáculo também são locais de resistência

Costa escreveu na rede social Twitter que "como a guerra na Ucrânia tristemente demonstra, os teatros não são apenas espaços de cultura, são lugares de resistência".





Nos últimos dois anos, os teatros estiveram fechados neste dia devido à pandemia. Felizmente, este ano podemos voltar a celebrar o Dia Mundial do Teatro com as salas abertas e com aplausos. #diamundialdoteatro — António Costa (@antoniocostapm) March 27, 2022



De acordo com o último balanço feito pelas autoridades locais, na sexta-feira, pelo menos 300 terão morrido na sequência do bombardeamento. O teatro abrigava mais de 1.000 pessoas.António Costa também escreveu no Twitter que, ao contrário do que aconteceu nos últimos dois anos por causa da pandemia, este ano é possível celebrar o Dia Mundial do Teatro "com as salas abertas e com aplausos".