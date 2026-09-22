Criação em Música e Ópera apoia 77 projetos, 131 ficam de fora por falta de verba

De acordo com a decisão final, divulgada hoje no `site` oficial da DGArtes, o concurso, a concretizar este ano, contou com 222 candidaturas, 145 das quais ficaram sem apoio. Destas, a larga maioria (131) não receberá qualquer verba por "ter sido esgotado o montante global disponível", de cerca de dois milhões de euros.

Além disso, 14 candidaturas não tiveram direito a apoio por terem ficado abaixo dos 60% de pontuação mínima exigida.

Os 2.195.000 euros de verba do concurso vão servir para apoiar 77 projetos artísticos, a maioria dos quais (72) de música e os restantes (cinco) de ópera.

Em termos geográficos, 26 são da região Norte, 23 do Centro, 11 da Grande Lisboa, sete do Alentejo, cinco do Oeste e Vale do Tejo, dois do Algarve, um da Península de Setúbal, um da Região Autónoma da Madeira e um outro da Região Autónoma dos Açores.

Segundo a DGArtes, em comunicado, "as atividades financiadas decorrem até ao final de fevereiro de 2028 e incluem a conceção, execução e apresentação pública de obras, residências artísticas e --- na área da música --- a interpretação, podendo ainda integrar atividades complementares nos domínios da circulação nacional, da programação, da internacionalização, da formação, das ações estratégicas de mediação, da edição e da investigação".

Entre os artistas e estruturas com projetos apoiados contam-se os músicos Dela Marmy, Filipe Raposo, a Associação Robalo Music, a Associação Quarteto de Cordas de Matosinhos, a Filho Único, o Jazz ao Centro Clube e a AREPO -- Associação de Ópera e Artes Contemporâneas.

A DGArtes abriu, no final de janeiro, os concursos do Programa de Apoio a Projetos 2025 - no qual se inclui este de apoio à criação - com uma dotação total de 13,35 milhões de euros, o mesmo valor de 2023 e 2024.

O prazo de submissão a este concurso - e a todos do Programa de Apoio a Projetos 2025 - era até 12 de março, mas foi prolongado até 02 de abril, tendo em conta as consequências do mau tempo no início do ano, que afetou o setor artístico, sobretudo na região Centro.

As organizações representativas do setor da Cultura têm alertado recorrentemente para os atrasos na abertura dos concursos da DGArtes, assim como para o seu subfinanciamento.

Quando no ano passado foram revelados os resultados dos concursos do Programa de Apoio a Projetos, dezenas de estruturas voltaram a ficar sem financiamento, embora fossem consideradas elegíveis para apoio, à semelhança do que já tinha acontecido em anos anteriores e está a acontecer este ano.

Este ano, também já foram divulgados resultados finais de outros concursos.

No de Internacionalização foram apoiados 115 projetos, tendo 41 ficado sem apoio por se ter esgotado a verba disponível, embora tenham tido pontuação final acima dos 60%.

No concurso de Programação, foram apoiados 71 projetos artísticos, tendo 110 candidaturas ficado sem apoio por falta de verba, embora tivessem pontuação final acima dos 60%.

No Apoio a Projetos em Criação e Programação - Cruzamento Disciplinar cerca de um terço das candidaturas ficou sem apoio por se ter esgotado a verba que permitiu apoiar 99 projetos artísticos.

No concurso de Artes Visuais são apoiados 74 projetos com cerca de 1,9 milhões de euros, tendo 60 ficado sem financiamento por falta de verba.

No concurso de Criação em Artes de Rua, Circo, Dança e Teatro mais de metade das candidaturas ficaram sem apoio, por se ter esgotado a verba disponível.

No concurso de Edição, em Artes Visuais, Artes Performativas, Artes de Rua e Cruzamento disciplinar, serão apoiados 54 projetos tendo 52 ficado sem financiamento por falta de verba.