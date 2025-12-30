Criado prémio para incentivar estudo de relações sino-portuguesas através de Macau

Com o "Prémio Fundação Jorge Álvares-General Vasco Rocha Vieira-Amizade Portugal-China", pretende também reconhecer-se "instituições que promovam iniciativas relevantes no sentido de reforçar a aproximação entre as comunidades portuguesa, chinesa e macaense", refere-se no portal da fundação.

"Visa homenagear e contribuir para perpetuar a memória do último governador de Macau, fundador da Fundação Jorge Álvares, seu curador e primeiro presidente, falecido há cerca de um ano", escreveu na segunda-feira, nas redes sociais, o atual curador, Tiago Vasconcelos.

O prémio vai ser atribuído, de forma alternada, a instituições, em anos pares e a partir de 2026, e a trabalhos de investigação, em anos ímpares, sendo este lançado em 2027.

No primeiro caso, o galardão está aberto a qualquer instituição, nacional ou estrangeira, recompensando "ações relevantes que desenvolvam ou aprofundem o relacionamento entre as comunidades portuguesa, chinesa e macaense", nos domínios da cultura e línguas portuguesa, chinesa ou do patuá (crioulo de Macau), da ciência, da educação, da filantropia, entre outros.

No que diz respeito aos trabalhos de investigação, o prémio "é aberto a qualquer pessoa sem restrição de ordem académica, nacionalidade ou outra", e recompensa "a qualidade de estudos e trabalhos escritos num tema, a indicar para cada edição, no âmbito das relações entre Portugal e a China, particularmente através de Macau".

"Da assinatura da declaração conjunta à transferência da administração portuguesa de Macau" é, de acordo com o regulamento, o tema para a primeira edição do prémio na categoria de investigação.

Vasco Joaquim Rocha Vieira nasceu em 16 de agosto de 1939. Foi Chefe do Estado-Maior do Exército e, por inerência, membro do Conselho da Revolução entre 1976 e 1978.

Desempenhou as funções de ministro da República dos Açores (1986-1991) e em 1991 foi nomeado para governador de Macau pelo então Presidente da República português, Mário Soares.

Foi o 138.º e último governador português de Macau, cargo que ocupou até 1999, quando se processou a transferência do território para a China.

Era licenciado em Engenharia Civil e tirou vários cursos e especialidades, incluindo o Curso Geral de Estado-Maior, o Curso Complementar de Estado-Maior, o Curso de Comando e Direção para General Oficial e o Curso de Defesa Nacional.

Em 1984, foi promovido a Brigadeiro e, mais tarde, em 1987, promovido a general. Ensinou na Academia Militar e no Instituto de Estudos Militares Avançados.

Na sua carreira nas Forças Armadas foi também representante Militar Nacional no Quartel-General Supremo dos Poderes Aliados da NATO, na Europa - SHAPE, na Bélgica, e diretor honorário de armas e engenharia.

Morreu em 22 de janeiro de 2025.