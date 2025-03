Crianças do interior sem acesso ao ensino artístico articulado

Desde os anos 80 do século passado que os alunos das escolas públicas podem optar pelo ensino especializado da música, frequentando as disciplinas musicais numa escola de música e as restantes na sua escola de ensino geral.

"Há um decreto de 1983 que colocou Portugal à frente de muitos países europeus em termos do ensino da música, porque permitiu esta visão integrada em que o ensino especializado da música deixou de ser algo marginal e integrou-se no sistema geral de ensino em termos de equiparação dos níveis de ensino e de articulação com as escolas de ensino geral, e isto é muito raro a nível mundial. Nesse aspeto Portugal foi pioneiro", disse à Lusa a professora universitária Maria Helena Vieira.

No entanto, ainda há regiões sem oferta de escolas especializadas públicas. O alargamento da rede pública, desde a criação do Conservatório de Lisboa em 1835, deu-se muito lentamente, até aos atuais 12 conservatórios públicos: oito no continente, um na Madeira e três nos Açores. Alguns com polos em regiões próximas, conseguindo chegar a mais alunos. Já a rede particular e cooperativa cresceu rapidamente e tem hoje cerca de 140 escolas. Mas tanto as escolas públicas como as privadas estão concentradas sobretudo no litoral.

Resultado: Nem todos os distritos têm conservatórios públicos e a única solução para muitas famílias são o particular, ficando maioritariamente sujeitas a pagar por disciplina.

"Esta é a minha luta de 30 anos", contou a professora do Centro de Investigação em Estudos da Criança da Universidade do Minho, alertando para o incumprimento da legislação que garante a todas as crianças o direito a estudar no ensino articulado da música.

"A distribuição destas escolas acompanha um pouco a população em número de habitantes, mas deixa a descoberto áreas de uma forma gritantemente injusta", alertou, baseando-se nos resultados do levantamento realizado com a aluna do doutoramento Helena Almeida e Silva.

O estudo encontrou "um país a duas velocidades": Se a Madeira e os Açores têm as ilhas cobertas com o ensino especializado público, não havendo sequer necessidade de escolas oficiais particulares e cooperativas, há outras zonas do continente sem qualquer oferta pública.

"Toda a gente paga os mesmos impostos, mas o interior do país não tem o mesmo acesso", lamentou, baseando-se nos resultados do estudo, no qual se lê que há "poucas escolas" e "nem todos os alunos que vivem nas proximidades destas escolas podem frequentá-las".

As investigadoras cruzaram mapas com as várias tipologias de oferta e descobriram muitos distritos do interior sem qualquer oferta pública: Mesmo contando com os polos da rede pública, apenas nove distritos portugueses têm uma escola pública especializada de música.

Nas zonas de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Évora e Beja o mapa mostra "zero escolas do ensino especializado de música", sublinhou a docente.

Até a rede particular e cooperativa é limitada na cobertura do país. O estudo foi atualizado no ano passado, mas esta "é uma realidade dinâmica e, neste momento, pode estar a abrir ou a fechar uma escola", advertiu, dando o exemplo do Conservatório de Vila Real que, no final de 2024, passou a público, "mostrando o dinamismo da região a lutar pelos seus direitos".

Quando a única oferta é privada, salientam as investigadoras, as famílias podem ter de pagar propinas, uma fatura à qual é preciso muitas vezes somar as contas de transporte e alojamento.

Por isso defendem que haja, pelo menos, uma escola pública por distrito, cumprindo "os princípios estabelecidos na Lei de Bases do Sistema Educativo no que respeita à cobertura das necessidades de toda a população e à eliminação de "desigualdades e assimetrias locais e regionais".

A estes problemas soma-se um outro, denunciado num estudo de 2007 coordenado pelo atual presidente do Conselho Nacional de Educação, Domingos Fernandes: Nos conservatórios públicos chega a haver três vezes mais procura do que a oferta disponibilizada e para a aprendizagem de alguns instrumentos pode haver apenas oito vagas para mais de 100 candidatos.

A professora critica também a ideia, plasmada na lei, de que o ensino especializado é para os mais talentosos, razão pela qual serão feitas provas de admissão.

A investigadora lamenta esta visão, questionando se alguém se lembraria de ensinar Matemática ou dar aulas de Educação Física apenas aos que mostrassem maior apetência.

O professor Hugo Brito, na Universidade do Minho, defende que essas provas de seleção "não testam aptidões musicais nem supostas "inclinações vocacionais", existindo apenas porque a procura é superior à oferta".

A especialista alertou para os perigos de umas crianças serem "arrumadas" precocemente em "gavetas" de "talentosos" no ensino especializado e outras no ensino genérico ou geral.

"Está muito enraizado nas pessoas a ideia de que quem tem talento é que vai para um conservatório. Não é verdade. É quem tem sorte" concluiu, defendendo a generalização do acesso, só possível com a oferta de ensino de música de qualidade a todas as crianças, desde pequenas.

As escolas, no ensino geral, já oferecem educação musical, mas apenas a partir do 2.º ciclo a disciplina começa a ser dada por um professor especialista. "Para muitos pais esta oferta é insuficiente", revelou, alertando para a falta de formação musical de educadores e professores que ensinam as crianças até ao 1.º ciclo.