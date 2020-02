Crítico, escritor e académico. Morreu George Steiner

O crítico literário George Steiner morreu esta segunda-feira aos 90 anos na sua casa de Cambridge, Inglaterra. Nascido em Paris, em abril de 1929, no seio de uma família judia, George Steiner, que gostava de se pensar acima de tudo como professor, morreu três dias após a consumação do Brexit, que via como uma séria ameaça à Inglaterra, e 75 anos depois da libertação de Auschwitz, uma questão que sempre o acompanhou.