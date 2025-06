"Crónicas de uma Lisboa desconhecida". Exposição no Museu de Lisboa

"Crónicas de uma Lisboa desconhecida" nasceu da pergunta: que histórias sobre a cidade contam as obras em reserva do Museu? nasceu da pergunta: que histórias sobre a cidade contam as obras em reserva do Museu?

Através de quase uma centena de obras em reserva do Museu de Lisboa, a exposição propõe contar histórias pouco conhecidas e curiosas da cidade. São peças que por diversas razões são conservadas longe do olhar do público, algumas nunca foram mostradas e outras foram restauradas para serem exibidas e desvendarem uma Lisboa menos óbvia.

O percurso inicia-se no Terreiro do Paço, onde se recorda a proeza aeronáutica protagonizada por um capitão italiano em 1794, e termina no Campo das Cebolas com Amália Rodrigues. Passa também pelo primeiro bairro ilegal da capital e pela primeira Feira Popular, dando a conhecer tanto um bombista, que agitou os já de si conturbados primeiros anos da República, como uma poetisa e ativista dos direitos humanos, que no século XIX defendeu o fim da escravatura e a emancipação das mulheres. Histórias singulares numa viagem por outras Lisboas.

A Exposição ode ser visitada a partir desta quarta-feira noaté 22 de Março de 2026