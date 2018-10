Cuca Roseta grava álbum dedicado ao Natal numa "sonoridade jazz"

Lusa23 Out, 2018, 10:35 | Cultura

Cuca Roseta, em declarações à agência Lusa, disse que a concretização deste CD é uma vontade sua "desde há muito tempo", pois em casa dos pais sempre se ouviram canções natalícias de Nat King Cole, Elvis Presley ou Frank Sinatra, "e a ideia foi cantá-las em português", acrescentando um inédito, "Vou Tentar", do qual a cantora assina letra e música.

"Tentei juntar toda uma vida, e mostrar um outro lado meu, cantar estas canções de Natal em português", disse Cuca Roseta, que antes de se revelar como fadista cantou em coros, cujos repertórios incluíam cantos sobre esta temática.

Cuca Roseta é a responsável das versões em português de temas como "Hark the Harold", que intitulou "Estamos Quase no Natal", "Jingle Bell Rocks", intitulado "Sai Lá Fora", "Winter Wonderland", a que deu o título "Toca o Sino", ou "The First Noel", cantado sob o título "Nasceu o Amor"

À Lusa a cantora explicou a opção pela tradução para português: "Pensei: Por que não ouvir estas canções, como algo que seja nosso? Toda a gente as conhece. Mas trazê-las para mais perto de nós, com as nossas histórias, e as nossas tradições..."

Neste CD, Cuca Roseta conta com a participação do Coro de Santo Amaro de Oeiras e do Coro Misto da Universidade de Coimbra. Entre os instrumentistas, conta com os membros do quarteto de cordas Trindade e ainda com Ruben Alves (piano), Miguel Amado (baixo e contrabaixo) e Carlos Miguel Antunes (bateria e percussão).

A criadora de "Balelas" afirmou ter optado por uma "sonoridade jazz" da qual se sente mais próxima, "até porque as canções escolhidas não se iriam encaixar no fado".

"Este é um disco de Natal que é para todos", disse a intérprete de "Amor Ladrão", citando "Vou Tentar", o tema que assina, no qual afirma: "Vou tentar animar o pensamento".

Com este disco, "Luz de Natal", "quero trazer esta alegria e nostalgia que o Natal tem a todas as pessoas, mesmo aquelas que podem estar tristes".

A maior parte das canções são em português, mas Cuca Roseta canta algumas em inglês, designadamente "I`ll Be Home for Christmas", "Silver Bells", "The Christmas Song", além de "White Christmas", inicialmente gravado por Bing Crosby, e "Have Yourself a Merry Little Christmas", que Judy Garland criou para o filme "Não Há Como a Nossa Casa", de Vincente Minnelli, a que se seguiram intérpretes tão distintos entre si como Frank Sinatra, Tori Amos, Doris Day, Sam Smith, James Taylor ou Bob Dylan.

Cuca Roseta incluiu no alinhamento a "Ave Maria", de Franz Schubert (1797-1828), e a de Charles Gounot (1818-1893), o "Adeste Fideles", hino atribuído ao rei D. João IV, e o canto litúrgico "Gloria in Excelsis".

A intérprete iniciou a gravação deste álbum em maio último, e espera que "possa vir a ser uma inspiração para outros artistas" gravarem, no futuro, um CD dedicado ao Natal.

Do alinhamento fazem ainda parte, cantados em português, os temas "Oh Holy Night" ("Oh Noite Santa"), "Jingle Bell" (É Natal") "Deck the Hall" ("Vai Chegar o Grande Dia"), "Silent Night" ("Noite Sagrada"), "Oh Christmas Tree" ("Pinheiro Verde de Natal") e "The Little Town" ("Pinheiro da Vida").