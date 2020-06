Cultura. Festival "Oeiras Ignição Gerador" acontece 'online' até 20 de junho

Começa, hoje, o festival "Oeiras Ignição Gerador", inteiramente 'online'. Reúne mais de 40 personalidades da cultura e das artes num programa com conversas, 'masterclasses', apresentações, performances e concertos. O festival prolonga-se até sábado, dia 20 de junho. Tiago Sigorelho, diretor do Festival "Oeiras Ignição Gerador", contou à RTP todas as novidades do festival, e o que se pode esperar dos vários espetáculos programados.