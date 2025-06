Cultura portuguesa volta a estar em destaque em grande festival de Nova Jérsia

Trata-se de um festival de música, comédia, cinema e tecnologia, realizado em três cidades de Nova Jérsia: Atlantic City, Asbury Park e Newark - esta última sede de uma das mais significativas comunidades portuguesas nos Estados Unidos da América (EUA).

O festival arrancou em 14 de junho e chega ao fim no domingo, dia em que os holofotes vão estar virados para o bairro do Ironbound - de forte influência portuguesa -, onde está confirmada a atuação dos portugueses Dapunksportif, que tocam nos EUA pela primeira vez.

"No dia 29, a encerrar o Festival com chave de ouro, diretamente de Portugal, os Dapunksportif vão mostrar que o rock continua bem vivo por terras lusas", disse à Lusa Isabelle Coelho-Marques, fundadora da Plusable, uma companhia de relações públicas luso-americana e uma das responsáveis pela curadoria do North to Shore Festival.

"De Peniche para os EUA, a banda que levou o rock à edição do Festival da Canção de 2023, traz uma sonoridade que mistura rock clássico, stoner e punk, com um novo álbum produzido por Alain Johannes, produtor de bandas como Queens of the Stone Age e Arctic Monkeys", acrescentou.

Ainda de acordo com a empresária, o mesmo palco recebe também Randy Haze Trio, referência do rock local, e Troubleman, banda composta por luso-americanos que mistura afrobeat, reggae, dub, ska e rock, "e é uma das bandas mais respeitadas da cena local".

"O ambiente será de festa aberta às diversas comunidades que compõe a região, com a emblemática Ferry Street - também conhecida como o coração do `Little Portugal` - encerrada ao trânsito, sendo deste modo convertida numa artéria pedonal repleta de música, gastronomia e cultura", frisou Isabelle Coelho-Marques.

Com o apoio do vereador lusodescendente Michael Silva e do presidente da Câmara de Newark, Ras Baraka, o evento promete uma celebração vibrante do movimento cultural da cidade, resultando igualmente numa oportunidade para os visitantes descobrirem a riqueza gastronómica de Newark.

De acordo com a Plusable, as duas primeiras edições do festival trouxeram a Nova Jérsia cerca de 650 eventos que atraíram mais de meio milhão de visitantes, resultando num total de 25 milhões de dólares (21,5 milhões de euros) em bilheteira.

"A grande aposta do festival são os Stone Temple Pilots, mas depois da sua popularidade no festival da canção, os Dapunksportif prometem um concerto com tanto de épico como de memorável. Desde a organização, ao vereador, aos artistas, o último dia do maior festival do estado de Nova Jérsia ficará à responsabilidade do talento português", concluiu Isabelle Coelho-Marques.