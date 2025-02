Culturgest apresenta "No Yogurt for the Dead"

Imagem promocional - Culturgest | Fundação Caixa Geral de Depósitos

Estreia-se esta quarta-feira a mais recente criação do encenador Tiago Rodrigues. O português, Prémio Pessoa em 2019 e diretor artístico do Festival de Avignon, em França, apresenta um espetáculo, no palco da Culturgest, em Lisboa, com um título em inglês: "No Yogurt for the Dead".