Curador Sérgio Mah será novo diretor do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian

De acordo com a fundação, em comunicado, Sérgio Mah assumirá funções em maio de 2026, embora o contrato do atual diretor, o curador francês Benjamin Weil, termine a 21 de janeiro próximo.

Sérgio Mah, curador e investigador em arte contemporânea, é atualmente diretor-adjunto do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), também na capital.