"Curta" de Marta Reis Andrade eleita Melhor Filme nos prémios europeus de animação Emile

"Cão Sozinho" recebeu o prémio de "melhor entre os melhores filmes", uma vez que as obras nomeadas nesta categoria já tinham sido premiadas em festivais de cinema considerados elegíveis para os Emile.

Marta Reis Andrade foi nomeada para os Emile porque "Cão Sozinho" venceu, no final de 2025, o Grande Prémio Cinanima, do Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho.

Produzido pela cooperativa BAP Animation Studios, "Cão Sozinho" é o terceiro filme de Marta Reis Andrade e parte de uma história biográfica da autora.

"Este filme foi feito a partir de uma sensação minha, de me sentir sozinha em Londres, e quis falar sobre isto. E quando voltei para Portugal percebi que havia outras pessoas que se sentiam também muito sozinhas. E pensei que se calhar podia fazer alguma coisa sobre isso", explicou a realizadora na cerimónia dos Emile.

O filme conta em 13 minutos a história verídica de um cão deixado ao abandono na sua própria casa, precisamente quando o avô da realizadora ficou viúvo e ela própria regressava de uma temporada em Londres, onde sentiu grande solidão.

A curta-metragem "é uma homenagem a eles. Espero que as pessoas quando virem o filme se sintam menos sozinhas", disse Marta Reis Andrade em Cracóvia.

De acordo com a Agência da Curta-Metragem, "Cão Sozinho" conta com mais de duas dezenas de prémios, já foi selecionado para 127 festivais de cinema e é considerado elegível na corrida aos Óscares 2027, pelo prémio no Cinanima.

Marta Reis Andrade estudou realização de cinema em Portugal e na República Checa, fez ainda formação em França e no Reino Unido, onde trabalhou em animação e artista conceptual para instituições como a BBC, Google e a CNN.

De regresso a Portugal, em 2018, Marta Reis Andrade, que é autora ainda dos filmes "Come to me" e "The Village Game", trabalha em realização e animação com os estúdios BAP, refere a biografia divulgada pela Agência da Curta-Metragem.

Os prémios Emile foram entregues no dia em que se assinalou o Dia Internacional da Animação.