Curta-metragem "Em caso de fogo" de Tomás Paula Marques vai competir em San Sebastián

Lusa09 Ago, 2019, 11:14 | Cultura

Em comunicado, a organização do Festival de San Sebastián revelou as 14 curtas-metragens escolhidas a partir de 373 candidaturas para integrar a secção Nest Film Students, que vai ter como presidente do júri o realizador argentino Martín Rejtman.

"Em caso de fogo", produzido pela Escola Superior de Teatro e Cinema, já tinha estado na competição nacional do IndieLisboa deste ano, bem como na secção Take One! do Curtas de Vila do Conde, que venceu.

Nascido no Porto, em 1994, Tomás Paula Marques mudou-se para Lisboa em 2013 para estudar na Escola Superior de Teatro e Cinema, onde se licenciou em Realização, segundo a biografia disponibilizada pela Portugal Film.

Tomás Paula Marques fez direção de fotografia do filme "A Rapariga de Berlim", de Bruno de Freitas Leal, e estreou a curta-metragem "Sem Armas", de 2016, no IndieLisboa.

"Durante cinco dias, de segunda-feira, 23, a sexta-feira 27 de setembro, os jovens mostrarão as suas curtas-metragens e assistirão às aulas magnas dadas por grandes figuras da indústria cinematográfica que apresentam os seus filmes em San Sebastián", pode ler-se no comunicado da organização.

O evento do País Basco acrescenta que "as curtas da secção mais jovem do festival atravessam as inquietudes contemporâneas de cineastas de todo o mundo e abordam histórias de identidade, amor, trabalho, futuro, desejo, violência e dúvidas existenciais".

"Se tivéssemos de destacar uma tendência que percorre várias produções desta edição da Nest poderíamos resumi-la a uma palavra: família. A sua presença, a sua ausência, os novos modelos de lar, o futuro deste tipo de relações e a intimidade desses vínculos verteram muitas das curtas-metragens", acrescenta a organização.

O filme de Tomás Paula Marques vai competir com produções de países como Rússia, França, Japão, China, Chile, Alemanha, Equador, Argentina, Bélgica, República Checa, Espanha e Estados Unidos.

O festival de cinema de San Sebastián realiza-se naquela cidade costeira entre 20 e 28 de setembro deste ano.