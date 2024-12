Da Grécia antiga aos dias de hoje. Metro em Salónica destapa mais de 300 mil achados arqueológicos

Após 38 anos de espera, a segunda maior cidade grega tem finalmente uma linha de metro que se estende por baixo do intrincado tecido urbano com mais de dois mil anos de história. Durante as obras, foram encontrados mais de 300 mil achados arqueológicos e agora, ao longo de quase dez quilómetros e 13 estações, os viajantes podem apreciar grande parte do espólio.