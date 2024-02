Da Jamaica para o cinema. Bob Marley, a lenda do reggae, faria hoje 79 anos

Os tempos passaram depressa mas o cinema não o esqueceu e o jamaicano mais famoso da história, nascido a 6 de Fevereiro de 1945, tem uma homenagem prestes a estrear no grande ecrã com o lançamento do primeiro "biopic"."One Love", de 1965, tema original de Bob Marley e da banda "The Wailers", foi escolhido para dar nome à história de um jovem atravessado pelo sucesso, fama e suas consequências durante os tumultuosos anos setenta do século XX.Entre 1976 e 1978 a vida do músico deu literalmente um filme, já que é durante esses dois anos que se concentram os acontecimentos da ficção baseada em factos reais.

Para além da tentativa de assassinato em 56 Hope Road (a residência do artista), houve o histórico concerto no estádio de Kingston em plena guerra civil, intitulado "One Love Peace Concert", e foi também nestes anos que Bob Marley viria a escrever o seu maior disco.





Foto: @2024 Paramount Pictures via NOS Audiovisuais





Mais do que celebrar a vida e a música da lenda do reggae, 'BOB MARLEY: ONE LOVE' conta a história de amor incondicional entre Bob e Rita e mostra a força da companheira que se manteve como pilar fundamental da família Marley.Retrata, ao mesmo tempo, um ícone mundial, cuja mensagem de união inspirou gerações.A banda sonora é composta pelo pianista Kris Bowers e para o papel principal foi escolhido o ator britânico Kingsley Ben-Adir. A realização é de Reinaldo Marcus Green e Brad Pitt surge como produtor executivo e um dos responsáveis pelo filme que dá a conhecer o lado oculto do lendário músico.