Da Weasel esta noite no Festival Marés Vivas

A abertura do festival é feita com música portuguesa, subindo ainda ao palco principal o "rapper", compositor e cantor João Batista Coelho, mais conhecido pelo seu nome artístico Slow J, os DAMA e Jorge Palma.Além destes artistas, os outros quatro palcos do recinto vão ser ocupados por DJ Ride, Mónica Teontónio, Pomadinha, Eduardo Madeira, Carlos Vidal, Hugo Soares, Diogo Barrigana e Orquestra Bamba Social.Até domingo, o Festival Marés Vivas vai receber mais de 30 artistas, divididos por cinco palcos, entre os quais The Script, Black Eyed Peas, J Balvin, Pablo Alborán e Xavier Rudd.Realizado no antigo parque de campismo da Madalena, um recinto com capacidade para cerca de 40 mil pessoas, o festival tem as entradas esgotadas para o primeiro dia.