Dança sem véu de jovens iranianas no Dia da Mulher gera preocupação

No vídeo, as cinco jovens dançam de "top", mostrando a barriga e os longos cabelos ao som da música "Calm Down", uma música da cantora nigeriana Rema, que se tornou global após o dueto gravado com a estrela americana Selena Gomez.

"Para todas as lindas mulheres que lutam por um mundo melhor, vocês são uma inspiração, eu canto para vocês e sonho com vocês", disse Rema ao `retwittar` o vídeo da dança das jovens.

Filmado em Ekbatan, um bairro residencial em Teerão, o vídeo tornou-se viral na semana passada no TikTok e noutras redes sociais, perto da data da celebração do Dia Internacional da Mulher, em 8 de março.

Há um mês que o bairro de Ekbatan, onde mora uma classe média de jovens executivos e famílias, é palco de inúmeras ações contra o governo.

As contas do Telegram e do Twitter com as hashtags "Shahrak Ekbatan" que publicaram o vídeo pela primeira vez relataram que as autoridades iranianas inspecionaram as imagens do circuito interno de TV para identificar as jovens.

Hoje, nessas contas, era informado que as jovens foram detidas por dois dias e obrigadas a gravar um vídeo no qual expressam o seu arrependimento.

Um vídeo surgiu imprensa mostrando quatro mulheres, com as cabeças cobertas, a expressar, uma após a outra, o seu arrependimento por ter dançado no vídeo.

A agência de notícias AFP não conseguiu verificar a autenticidade ou as circunstâncias de filmagem deste último vídeo.

Desde a Revolução Islâmica de 1979, a lei iraniana exige que todas as mulheres usem um véu cobrindo a cabeça e o pescoço e escondendo o cabelo.

O Irão tem sido abalado por protestos provocados pela morte, em 16 de setembro, de Mahsa Amini, de 22 anos, presa pela polícia moral por uma suposta violação do código de vestimenta para mulheres.

Depois que os protestos começaram, mais e mais mulheres foram vistas em público com a cabeça descoberta ou sem lenços na cabeça durante as manifestações.

Mas poucos são os processados pela autoridade judiciária do país que, no entanto, anunciou em janeiro que pretende reaplicar uma lei que prevê penas severas para quem não respeitar a obrigação do uso do véu.