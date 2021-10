Dão Invicto mostra em Vila Nova de Gaia vinho de 40 produtores

"Este ano optámos por fazer num espaço novo, World of Wine, na zona das caves de Vila Nova de Gaia, com a presença de cerca de 40 produtores do Dão que dão a conhecer os seus vinhos à sociedade e aos críticos", contou Arlindo Cunha.

Este responsável explicou à agência Lusa que o Dão Invicto e o Dão Capital são "os dois eventos mais fortes que a CVR organiza diretamente" para promover o vinho e, assim, a região marca presença em Vila Nova de Gaia, na sexta-feira e no sábado e, em Lisboa, em 19 e 20 de novembro.

"Este evento não é uma daquelas feiras específicas de negócio, para a comercialização do vinho. O propósito essencial aqui é dar a conhecer ao público em geral os vinhos dos nossos produtores e, ao mesmo tempo, dá-los a conhecer à crítica e à imprensa", disse.

Ainda assim, Arlindo Cunha admitiu que, "no meio disto, aparecem sempre potenciais clientes e compradores, que levam logo ali o vinho, ou ficam com contactos para depois o adquirirem para a restauração ou hotelaria".

Nesta quarta edição, depois de em 2020 não se ter realizado devido à pandemia de covid-19, o regresso a este contacto com críticos e comunidade "é uma boa notícia, porque os produtores estavam desejosos de se reencontrarem com o público e de retomarem estas provas" de vinho.

"A escolha do vinho é da responsabilidade do produtor que tem todo o interesse em fazer uma seleção variada, com diferentes perfis e diferentes preços, para darem a conhecer o que têm, Depois, há um programa separado de provas comentadas, nas quais estão especialistas que convidámos".

Para estas provas, o especialista que vai apresentar a prova, "regra geral, escolhe com a CVR o tipo de vinho que vai colocar nessas provas comentadas" e há também "a apresentação dos vinhos mais premiados no último concurso do melhor vinho do Dão".

Entre os convidados estão, na sexta-feira, Miguel Oliveira com o painel dos "Ouros -- The International Wine Challenge" e Rodrigo Costa com os "Melhores do Dão - Decanter Wine Awards 2021".

No sábado, é a vez de Osvaldo Amado colocar à prova os "Grandes Ouros do Dão -- Concurso Nacional de Vinhos ViniPortugal 2021" e também Tiago Massena com "Wine Enthusiast Best Buy 2021".

A par dos vinhos da região, o evento, que funciona entre as 15:00 e as 21:00, promove ainda a Rota dos Vinhos do Dão, com o intuito de "ajudar a impulsionar o turismo" neste "quase regresso à normalidade".

"Na Rota dos Vinhos do Dão temos quintas lindíssimas de enoturismo e o Dão oferece muitos lugares para descobrir em casal, em família ou com amigos", considerou Arlindo Cunha.