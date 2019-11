Das fanzines à Marvel, autor de BD Jorge Coelho quer crescer como autor

Jorge Coelho, 42 anos, assina a imagem gráfica e protagoniza uma exposição retrospetiva do 30.º festival de banda desenhada da Amadora. Nessa exposição, feita com originais do arquivo pessoal e pertencentes a colecionadores, é traçado um plano geral do percurso profissional, feito sobretudo à distância, para o mercado norte-americano.

"Sempre cresci com a BD norte-americana. O meu DNA é americano, não é europeu. Dê por onde der, o meu traço já é um bocado americano. É uma coisa natural", contou em entrevista à agência Lusa, enumerando algumas das referências, como Frank Miller e Sean Murphy.

Jorge Coelho estudou na secundária António Arroio, fez um curso profissional de artes gráficas, trabalhou como ilustrador e paginador, cofundou o atelier coletivo The Lisbon Studio.

Teve os primeiros trabalhos pagos aos 36 anos e hoje subsiste apenas da banda desenhada, por causas das encomendas de editoras norte-americanas, nomeadamente a Marvel, a Boom Studios e a Image.

Foi por elas que desenhou, por exemplo, para os álbuns e séries "John Flood", Rocket Racoon", "Robocop", "Haunted Mansion", "Polarity", sempre num trabalho colaborativo com equipas muito especializadas e compostas por argumentistas, coloristas, balonistas.

Trabalha entre 12 a 14 horas por dia, sobretudo em tinta-da-china e papel. "Fica a escola do fazer à mão, de colaborar, e eu gosto muito de trabalhar em analógico. São resquícios da escola `fanzinesca`", contou à Lusa.

Atualmente prepara-se para fazer uma novela gráfica, com uma nova editora norte-americana, sobre a qual não pode revelar quase nada por questões contratuais.

"Neste projeto não há super-heróis, não há nada de fantástico, é uma história de época dos anos 1920. Será uma `graphic novel` em fascículos nos Estados Unidos, mas no resto do mundo será em livro", disse.

Tem planeados pelo menos cinco meses de trabalho nesta novela gráfica e onde investirá, pela primeira vez, na produção de cor. Explica que é mais um passo num caminho vagaroso até conseguir ser um autor completo, que assina todas as fases do processo, do argumento ao desenho.

Por causa do volume de trabalho internacional e pela dimensão do mercado nacional, Jorge Coelho tem desenhado pouco para autores portugueses, mas vai abrindo espaço para colaborações de dimensão mais pequena, em antologias ou coletâneas, como a que sairá em 2020 na publicação Umbra, com argumento de Pedro Moura.

"Estou numa fase em que felizmente parece que mudei. Quando era mais novo era consumidor e agora sou produtor. Tento chegar ao meu estilo. (...) Entrei na vertente de experimentar de tudo um pouco. E fazer algo de autor", admitiu, cauteloso. São "pequeninos passos" até conseguir escrever as próprias histórias.

O 30.º festival AmadoraBD termina no domingo.

