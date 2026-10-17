Davi Kopenawa traz os sonhos Yanomami às cidades portuguesas

Em Portugal, pela primeira vez, para falar sobre o livro "A Queda do Céu: Palavras de um Xamã Yanomami", escrito com o antropólogo Bruce Albert, e participar em várias conferências, para divulgar a escola Yanomami dos sonhos, Kopenawa passa por Óbidos, Coimbra e Lisboa, levando a um público urbano a visão do mundo do seu povo, no Brasil, e a relação íntima com a floresta.

"Eu sonho direto, porque a cultura da terra está comigo", afirmou à agência Lusa, explicando que continua a sonhar mesmo quando se encontra longe do território Yanomami.

A experiência da cidade, porém, é diferente. Kopenawa observa que os `napë pë` (os brancos) que antigamente também sonhavam muito, vivem hoje rodeados de luz artificial: "Hoje, a cidade está toda iluminada, cheia de luz, e os brancos não dormem", observou, apontando os écrans digitais como um dos bloqueios ao pensamento, à partilha e à capacidade de sonhar "longe".

"Olhando o celular, o sonho não vai entrar no seu pensamento, na sua filosofia", afirmou, numa crítica a um modo de vida que, na sua perspetiva, deixa cada vez menos espaço à relação com a natureza e ao conhecimento transmitido pelos sonhos.

Na cultura Yanomami, sonhar não é apenas uma experiência individual ou noturna: é uma forma de conhecer o mundo e orientar a vida. Os xamãs estabelecem relações com os espíritos da floresta, os `xapiri`, num trabalho espiritual que contribui para manter o equilíbrio do universo.

Esta visão contrasta com aquilo que Kopenawa identifica como uma preocupação central do mundo urbano: a acumulação de riqueza através da exploração dos recursos naturais.

"O sonho de todos da cidade é extrair ouro, diamante, [...] as madeiras e o dinheiro", afirmou, resumindo a sua crítica numa frase: "O dinheiro é uma doença".

Para o líder indígena, a terra não é apenas um território de onde se retiram matérias-primas, mas a origem da água, dos alimentos e da vida. O seu povo continua a cultivar os alimentos tradicionais e a cuidar da floresta, numa relação que considera essencial à sobrevivência de todos.

"O povo Yanomami preserva a natureza, cuida da nossa terra", disse, lembrando que a água, as montanhas, a saúde e a própria língua fazem parte de um património que é preciso proteger.

É nesse sentido que a imagem da queda do céu, que dá título ao livro, ultrapassa a realidade do seu povo. Kopenawa associa a destruição da floresta e a morte dos seres que a habitam ao risco de desequilíbrio de todo o planeta.

"Se a floresta morrer, a água morrer, a terra morrer, aí o nosso céu vai estourar e acabar a vida, acabar o mundo", afirmou.

A passagem de Davi Kopenawa por Portugal inclui encontros dedicados à cultura e à visão do mundo Yanomami, entre os quais uma conversa sobre "A Queda do Céu" no FÓLIO, em Óbidos, este domingo.

Estará em Coimbra no dia 19 de outubro para a aula inaugural dos programas de doutoramento do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, intitulada "A voz que vem da floresta: saberes Yanomami e o futuro do clima", e a 21 de outubro participa numa sessão sobre os sonhos na NOVA FCSH, em Lisboa, dedicada à Escola Yanomami dos sonhos.

Xamã, escritor e líder espiritual, Davi Kopenawa é reconhecido como uma das principais lideranças do povo Yanomami do Brasil. Fundador e presidente honorário da Hutukara Associação Yanomami (HAY), a sua voz é escutada internacionalmente na luta pela defesa da Terra Indígena Yanomami e contra o garimpo ilegal.

Como gosta de dizer "a terra tem coração e respira", desafiando o homem branco a escutar os sons e as lições da natureza: "vocês deveriam sonhar a terra".