David Fonseca edita hoje novo álbum "Radiante Estrela Decadente"

De acordo com o agenciamento de David Fonseca, em comunicado, o músico abre uma nova etapa na carreira com "Radiante Estrela Decadente", depois da celebração dos 25 anos de percurso a solo.

Nascido em Leiria, em 1973, David Fonseca deu-se a conhecer através dos Silence 4, um quarteto pop rock que durou até 2001.

Em 2003, editou "Sing me something new", o primeiro de vários álbuns a solo.

O antecessor de "Radiante Estrela Decadente", "Living Room Bohemian Apocalypse", saiu em 2022 e foi descrito pelo próprio, em entrevista à agência Lusa, como um álbum visual em sete episódios, feito em contexto pandémico, com financiamento do programa Garantir Cultura.

O álbum foi também o primeiro de David Fonseca em edição independente, já sem a Universal Music, da qual foi artista durante duas décadas.

"Radiante Estrela Decadente" é o segundo do músico totalmente cantado em português. O primeiro, "Futuro Eu", saiu em 2015.

O álbum hoje editado é composto por onze canções, todas da autoria de David Fonseca, que, além de cantar, assegura as guitarras acústicas e elétricas, teclados e programação, e toca baixo, percussões e caixas de ritmos em vários temas.

Além de David Fonseca, participam no álbum os músicos Nuno Simões, no baixo, e Sérgio Nascimento, na bateria e percussão, e as cantoras Cláudia Pascoal e Marisa Liz, respetivamente em "Oh pra mim agora" e "Sábado".

Tal como no álbum anterior, também "Radiante Estrela Decadente" tem uma forte componente visual.

A capa do álbum foi criada por David Fonseca a partir de fotografias tiradas com uma máquina instantânea térmica para crianças.

"As imagens, impressas apenas a preto, com uma trama de pontos semelhante à dos talões, foram montadas como um puzzle que reconstrói um rosto de forma imprecisa. A composição foi construída como uma serigrafia de seis cores sobre papel branco e assume diferentes formas à medida que cada cor é acrescentada. É uma extensão do seu trabalho nas artes visuais, que inclui fotografia, desenho, serigrafia e realização", refere o agenciamento do músico.

A capa foi recriada, na segunda-feira, numa parede em Alcântara pelo artista visual Ricardo Romero, "pensada como uma oferta à cidade de Lisboa".

O álbum é apresentado ao vivo em 21 de novembro no Porto, no Pavilhão Rosa Mota - Super Bock Arena, e em 28 de novembro em Lisboa, no Campo Pequeno.

Os espetáculos contarão com Marisa Liz e Cláudia Pascoal como convidadas.

Além dos Silence 4, David Fonseca fez parte do coletivo Humanos, editou um tributo a David Bowie, manteve uma tradição de gravar canções de Natal, tem composto e produzido para outros artistas, como Sérgio Godinho e Cláudia Pascoal, e em 2012 editou o livro de fotografia "Right here, right now".