David Machado edita "Não te afastes", primeiro romance que escreveu para jovens

Lusa26 Out, 2018, 17:25 | Cultura

Autor de romances, contos, livros ilustrados para a infância, David Machado escreveu esta história a pensar no registo de uma banda desenhada, mas acabou por transformá-la num romance, como contou à agência Lusa.

"Interessou-me a situação de alguém estar sozinho, de enfrentar a destruição, de ultrapassar obstáculos. E pareceu muito interessante a ideia do rinoceronte e do furacão, do ponto de vista visual", explicou.

A ideia da BD acabou por ser abandonada, com David Machado a optar por desenvolver a história sem imagem, com a narrativa a ser contada por dois narradores, sendo um deles Tomás, o rapaz de 12 anos que decide sair de casa depois da morte do pai e que, nessa fuga solitária, é apanhado num furacão devastador.

É nessa viagem de desolação e destruição, entre inundações, casas arrasadas, sem qualquer comunicação com a mãe, que Tomás encontra uma cria de rinoceronte, desaparecida de um zoo, à qual inesperadamente se afeiçoa e que o ajuda a sobreviver e a regressar a casa.

"Não te afastes" tem como tema de fundo a questão da morte e da perda, mas David Machado quis abordar sobretudo a forma como uma criança reage em situações limite. "É a ideia de que quando somos crianças sentimos tudo com mais intensidade, tudo está centrado em nós, e quando as coisas correm mal sentimo-nos culpados isso, de que tudo foi provocado por nós".

Ao longo da história, os capítulos vão alternando entre aquilo que Tomás pensa, à procura de respostas para a morte do pai, e tudo o que faz para sobreviver ao desastre natural.

O final da história é deixado intencionalmente em aberto, com David Machado a empurrar para o leitor a decisão sobre o que aconteceu ao rinoceronte, quando Tomás se reencontra com a mãe.

David Machado é autor de romances, contos e livros ilustrados para a infância e considera "Não te afastes" o primeiro romance para crianças e jovens, para leitores entre os oito e os 13 anos, "talvez até aos 15, 16 anos".

Olhando para o mercado editorial em Portugal, David Machado considera que se publica "muito livro ilustrado", mas "há um vazio enorme no que diz respeito a romances mais literários para aquelas idades".

"Parece que os autores têm sempre a ideia de que os miúdos não têm capacidade para ler uma coisa mais densa, que exija mais participação e pensar mais", disse David Machado.

Numa altura em que sai "Não te afastes", pela Caminho, David Machado prepara a edição de dois novos livros ilustrados paea 2019 e a escrita de um novo romance.

David Machado, lisboeta, 40 anos, é autor do livro de contos "Histórias possíveis" e de uma dezena de livros ilustrados, entre os quais "A noite dos animais inventados" - que lhe valeu o prémio Branquinho da Fonseca - e "O tubarão na banheira", possivelmente o de maior sucesso da sua bibliografia.

A estes juntam-se quatro romances: "O fabuloso teatro do gigante", "Deixem falar as pedras", "Índice médio de felicidade" e "Debaixo da pele".

Em 2015 foi um dos autores distinguidos com o Prémio de Literatura da União Europeia.