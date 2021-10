"De Repente, Canta a Gente". Mais de 200 jovens aprendem a arte das desgarradas

O Alto Minho quer garantir o futuro dos cantares ao desafio. No último ano, o programa "De Repente, Canta a Gente" identificou novos talentos nas escolas do distrito de Viana do Castelo. Mais de duzentos jovens aprenderam a escrever e cantar desgarradas. Agora sobem ao palco ao lado de cantores mais conhecidos.