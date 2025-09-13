Dea Kulumbegashvili diz não ter condições para continuar a filmar na Geórgia

O filme em que aborda a temática do aborto, "Abril", com estreia em Portugal marcada para a próxima quinta-feira, não foi exibido na Geórgia.

"Ninguém, na verdade, viu o filme na Geórgia legalmente. Ilegalmente, sei que muitas pessoas o viram", revelou a realizadora a propósito da obra que recebeu o Prémio Especial do Júri no Festival de Cinema de Veneza, em 2024.

"Não penso que possa fazer mais filmes na Geórgia neste momento, não penso que seja possível (...). O problema é que, da forma como costumo fazer filmes, com pessoas que vêm ter comigo e me contam as suas histórias reais e me transportam para as suas vidas reais, há muitos riscos agora para quem partilha coisas comigo e que de alguma forma exponho. Não sei como lidar com essa realidade e com o meu cinema, os meus filmes", lamentou.

No filme "Abril", a realizadora também premiada no Festival de San Sebastián, com a obra de estreia ("O Começo"), trabalhou com uma equipa de produtores da Europa ocidental.

"Trabalhei com uma equipa maravilhosa, mas houve sempre este `gap` cultural que tornou muito difícil para eles compreenderem por que eu não podia simplesmente ir àquele município e falarmos livremente. Foi um processo muito difícil para ambas os lados, com as pessoas que me apoiaram, como os meus produtores, e as pessoas que não queriam que o filme fosse feito, como as autoridades locais", relatou.

Dea, que tem concedido entrevistas noutros países, soube há algumas semanas que um dos atores foi abordado "pela única distribuidora de filmes que existe na Geórgia".

"Disseram-lhe que estavam chateados por eu continuar a dizer que o filme não foi exibido na Geórgia, porque não tinham nada contra exibi-lo. Isto é tão interessante, porque estranhamente nunca me contactaram, não existo de todo no panorama cinematográfico da Geórgia, a minha existência é completamente ignorada, mas decidiram dizer ao ator que sou uma mentirosa, basicamente foi o que quiseram que pensasse".

De acordo com a autora, o filme não só não foi convidado para qualquer exibição no país, como foi "largamente ignorado".

"A realidade da situação é que, em primeiro lugar, não tenho direitos de exibição mesmo para a Geórgia. Pertencem aos produtores georgianos. Não tenho muito a dizer", acrescentou a realizadora.

Dea Kulumbegashvili rodou o filme na região onde cresceu. "Conheço este sítio. É a minha casa. Estranhamente quando falamos de cinema georgiano, muito frequentemente é o cinema de uma grande cidade, mas quase ninguém sai dessa grande cidade para ver o nosso lindo país, que tem sido, em grande parte, esquecido ou considerado um quintal da Rússia, tristemente, porque não é, de todo!".

"É onde tenho feito os meus filmes, o leste da Geórgia, na fronteira com o Azerbaijão. É um sítio muito particular culturalmente, com muitas etnias, mas é também o lugar, acho, mais belo do mundo", risos.

Dea conhece, desde criança, todas as pessoas que entraram no filme. "Sei exatamente do que falo, quando falo deste lugar e das pessoas que lá vivem", garantiu.

A realizadora confessou que, neste momento, não vê possibilidades de continuar a trabalhar na Geórgia. "É essa a realidade e infelizmente não vejo condições para qualquer realizador georgiano trabalhar no país atualmente".

"Tenho tido muita sorte, porque tenho amigos na Europa e nos EUA. Pessoalmente, sei que posso ir e fazer filmes noutros sítios e há coisas de gostava de falar que não estão a acontecer na Geórgia, são temas universais da experiência humana", revelou.

A cineasta está agora numa fase de pensar no que se seguirá. A única certeza é que fazer filmes na Geórgia "não é uma opção".

O país do mar Negro, mergulhado numa crise constitucional desde que o partido no poder, Sonho Georgiano, reivindicou a vitória nas eleições legislativas de outubro de 2024, suspendeu em 28 de novembro as negociações de adesão à União Europeia até, pelo menos, 2028.