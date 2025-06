Demissão no CCB. Afastamento acontece no dia da saída da ministra da Cultura

Está agendada para a próxima segunda-feira uma reunião entre a diretora para as artes performativas e pensamento do Centro Cultural de Belém e a administração da instituição.

Aida Tavares foi afastada ontem do cargo, já depois da ministra da Cultura ter cessado funções.



Em comunicado, o Ministério da Cultura esclareceu que não interferiu nesta decisão.



Mas Aida Tavares estranha ter sido informada por telefone já depois de ser conhecida a nova composição do governo, que não inclui a ex-ministra da cultura.



À RTP, a programadora explica que, até agora, ainda não recebeu nenhuma comunicação oficial sobre a exoneração.



Mas o atual conselho de administração vai abrir a 6 de junho um concurso internacional para a função que ocupou até agora.



Desde a exoneração da antiga presidente do CCB, Francisca Carneiro Fernandes, Aida Tavares afirma que tem sido alvo de pressões para abandonar o cargo.