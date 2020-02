Demolir para Encenar. Exposição sobre a transformação urbanística de Belém-Lisboa

Algumas respostas a estas perguntas podem ser encontradas nesta exposição no Padrão dos Descobrimentos, até 17 de maio.





Inclui fotografias, documentos escritos, objetos tridimensionais como maquetas e filmes, mostrando a transformação urbanística de Belém no ultimo século.Belém: Demolir para encenar, é uma exposição que nos leva numa viagem pelas memórias ainda existentes nesta zona de Lisboa. Em que o público é convidado, sobretudo o que conhece a Belém actual, incluindo os moradores, a compreender a forma como evoluiu e se transformou ao longo do tempo.Muitos dos espaços que hoje se encontram são herdeiros da Exposição do Mundo Português, um acontecimento que acabou por fazer desaparecer outros edifícios de uma Belém antiga que nunca mais foi recuperada.