"Descaracterização" do Cais do Sodré e procura de espaço maior justificam novo local do Musicbox em Lisboa
A sala de concertos Musicbox, no Cais do Sodré, em Lisboa, vai encerrar no próximo dia 15 de setembro, mudando-se para a Casa Capitão, no Beato. Esta é uma decisão que o gestor do espaço justifica pela procura de um espaço maior e pelas mudanças que o Cais teve ao longo dos anos.
Gonçalo Riscado fala da "descaracterização do próprio bairro e a dificuldade do Cais do Sodré se relacionar com o público para o qual primeiramente programamos".
"Esse afastamento também tornou um pouco mais fácil essa decisão", afirma o fundador do Musicbox à rádio pública. Após 19 anos de concertos e 500 dj sets, o gestor cultural da Cultural Trend Lisbon (CTL) assume que o espaço onde se vão instalar vai ser maior, noutra ponta de Lisboa, reunindo eventos de música, literatura, cinema, performance e exposições.
"Estávamos à procura de conseguir um espaço onde pudessemos ter um pequeno centro cultural", que juntasse "tudo o que nós fazemos além do Musicbox", pelo que agora fica tudo concentrado num "espaço de encontro, de partilha, de pensamento crítico, que esteja disponível sempre". Gonçalo Riscado aponta que o Musicbox, ao longo de 19 anos, foi um espaço que deu oportunidade de artistas em início de carreira e menos conhecidos mostrarem o seu trabalho.
Já esta quinta-feira de manhã, a Câmara Municipal de Lisboa reconheceu em comunicado que o Musicbox é "um espaço de referência no Cais do Sodré, que ao longo de quase duas décadas se afirmou como um local incontornável da vida cultural e noturna da cidade, dando palco a novos talentos e a artistas consagrados, nacionais e internacionais".
O novo espaço fica no Hub Criativo do Beato. A inauguração é feita no dia 19 de setembro, com três dias de festa gratuita e dezenas de atividades. Toda a programação está disponível em casa-capitao.com e a inauguração tem o apoio oficial da Antena 3.
"Esse afastamento também tornou um pouco mais fácil essa decisão", afirma o fundador do Musicbox à rádio pública. Após 19 anos de concertos e 500 dj sets, o gestor cultural da Cultural Trend Lisbon (CTL) assume que o espaço onde se vão instalar vai ser maior, noutra ponta de Lisboa, reunindo eventos de música, literatura, cinema, performance e exposições.
"Estávamos à procura de conseguir um espaço onde pudessemos ter um pequeno centro cultural", que juntasse "tudo o que nós fazemos além do Musicbox", pelo que agora fica tudo concentrado num "espaço de encontro, de partilha, de pensamento crítico, que esteja disponível sempre". Gonçalo Riscado aponta que o Musicbox, ao longo de 19 anos, foi um espaço que deu oportunidade de artistas em início de carreira e menos conhecidos mostrarem o seu trabalho.
Já esta quinta-feira de manhã, a Câmara Municipal de Lisboa reconheceu em comunicado que o Musicbox é "um espaço de referência no Cais do Sodré, que ao longo de quase duas décadas se afirmou como um local incontornável da vida cultural e noturna da cidade, dando palco a novos talentos e a artistas consagrados, nacionais e internacionais".
O novo espaço fica no Hub Criativo do Beato. A inauguração é feita no dia 19 de setembro, com três dias de festa gratuita e dezenas de atividades. Toda a programação está disponível em casa-capitao.com e a inauguração tem o apoio oficial da Antena 3.
Tópicos