Descoberto auto-retrato de Van Gogh nas costas de outro quadro do pintor

Dissimulado por várias camadas de cola e cartão nas costas do quadro, o auto-retrato de Van Gogh mostra o pintor com barba, chapéu e um lenço ao pescoço. É ainda visível a orelha esquerda cortada pelo pintor alegadamente após uma acesa discussão com o amigo e também pintor Paul Gauguin.

“Momentos como este são incrivelmente raros”, declarou Frances Fowle, curador principal de arte francesa na Galeria Nacional da Escócia.





“Descobrimos uma obra desconhecida de Vincent van Gogh, um dos artistas mais importantes e populares do mundo. Que presente incrível para a Escócia, e que ficará para sempre ao cuidado da Galeria Nacional”, sublinhou o curador.





Lesley Stevensom, um outro curador da instituição de Edimburgo, sublinha que “esta é uma descoberta significativa porque acrescenta ao que já sabemos sobre a vida de Van Gogh (…) Há muito em que pensar no que diz respeito aos próximos passos, mas para nós é mais um detalhe para nos aproximar um pouco mais deste pintor incrível”.





Van Gogh era conhecido por reutilizar as suas telas nas costas de pinturas já realizadas de forma a poupar dinheiro.





O novo retrato vai estar exposição entre 30 de julho e 13 de novembro para poder ser visto pelos visitantes da Galeria Nacional da Escócia, que terão a oportunidade de ver uma imagem de raio-x através de uma caixa de luz especialmente concebida para o efeito.





A equipa de curadores acredita que a obra recentemente descoberta é parte de uma série de auto-retratos experimentais, estando cinco retratos semelhantes que foram pintados antes de o pintor se mudar para Paris, em 1886, em exposição no Museu Van Gogh de Amesterdão.





Os curadores acreditam que a história do auto-retrato agora revelado passa pelo Museu Stedelijk (Amesterdão), quando em 1905 foi aí colocado em exibição após um empréstimo. Terá nessa altura sido colocado o cartão nas costas de “Cabeça de uma Camponesa” antes de ser emoldurado.





Os peritos terão considerado que este lado da tela representava um trabalho mais acabado do que o auto-retrato no verso, acredita a Galeria Nacional da Escócia, de acordo com um comunicado à imprensa.