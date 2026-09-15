Descoberto fragmento da "Odisseia" com cerca de 1.700 anos na Biblioteca de Utrecht

O fragmento, datado entre os séculos III e IV, contém versos do Livro XII da obra e foi identificado pelo investigador neerlandês Mark de Kreij, que estudava uma coleção de manuscritos antigos pertencentes à Universidade de Utrecht.

Este fragmento, que se junta a cerca de 30 outros identificados todo o mundo, permaneceu durante décadas na biblioteca de Utrecht sem ser identificado e tinha sido considerado, inicialmente, pouco relevante.

"Na verdade, porém, é algo muito especial", disse De Kreij à emissora regional de televisão RTV Utrecht. "Estava ali, algures em Utrecht, mas ninguém sabia da sua existência".

O investigador começou por reconhecer algumas palavras características da epopeia de Homero, e uma análise mais profunda permitiu determinar que correspondiam ao Livro XII da "Odisseia", clássico da Grécia Antiga que relata a viagem de regresso de Ulisses a Ítaca, após a Guerra de Tróia.

O fragmento mede 6,6 por 7,7 centímetros --- aproximadamente o tamanho de uma carta de baralho --- e apresenta descoloração e manchas de humidade, descrevem as agências internacionais de notícias.

A Universidade de Utrecht explicou em comunicado que o pergaminho terá feito parte de uma edição completa e de formato pequeno da "Odisseia" --- com um tamanho semelhante ao de um leitor eletrónico Kindle ---, pertencente provavelmente a um leitor de Homero que vivia no oásis de Faium, no Egito, por volta do ano 300.

Os versos conservados narram um dos momentos decisivos da obra: quando Hélio, o deus do Sol, descobre que os companheiros de Ulisses (ou Odisseu, na versão grega) sacrificaram e comeram o rebanho sagrado, apesar da proibição. Hélio pede então a Zeus que os castigue, e uma tempestade acaba por destruir o navio e provocar a morte de toda a tripulação, deixando Ulisses como único sobrevivente.

A universidade considera a passagem um "ponto de viragem crucial" da "Odisseia", a meio dos 24 livros que compõem a obra.

O fragmento agora identificado faz parte de uma coleção de antigos manuscritos cristãos que a Universidade de Utrecht comprou em meados do século XX aos herdeiros do académico alemão Carl Schmidt.

A maior parte destes documentos em pergaminho estava escrita em copta, língua utilizada no Egito e escrita principalmente com caracteres oriundos do alfabeto grego, embora a coleção também contivesse papiros egípcios e gregos que tinham recebido menos atenção.

Apesar da antiguidade do fragmento, o papirologista Mark de Kreij observou que não está entre os documentos mais antigos com que já trabalhou. "Para mim, até é bastante recente", afirmou ao canal local de TV, acrescentando que tem "o trabalho mais divertido do mundo: o de caçador de tesouros".

De Kreij encontrou o fragmento há cerca de dois anos, mas a universidade anunciou agora a descoberta, coincidindo com o interesse pela obra de Homero, após a estreia de "A Odisseia", adaptação cinematográfica dirigida por Christopher Nolan.

Segundo a universidade, existem apenas cerca de trinta fragmentos da "Odisseia", em todo o mundo, oriundos dos primeiros séculos da era cristã. Um deles encontra-se no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, que também o expôs este verão, na sequência da estreia do filme de Nolan.