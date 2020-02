Descoberto o maior aqueduto romano da Península Ibérica

O extenso comprimento do aqueduto confere-lhe lugar à frente de outros como o Aqua Marcia, na Itália, com 91 quilômetros, e o Colónia, na Alemanha, com 95 quilómetros. Além disso, torna-se também o primeiro da Península Ibérica, com 23 quilómetros a mais que o de Cádiz.A infraestrutura construída no século I d.c atravessava pequenas localidades como Chelva, Calles, Domeño e Tuéjar. Atualmente isso já não acontece devido a um deslizamento de terra em Chelvas que deixou uma abertura no canal de água, conhecido pela população local como a Varanda do Diabo.

Alguns historiadores afirmam que este episódio levou os engenheiros romanos a destruirem 6,4 quilómetros da infraestrutura e a desviá-la para áreas das montanhas geologicamente mais estáveis.





Outras localidades também foram palco deste género de incidentes, levando os profissionais a pensarem que nunca teria existido uma infraestrutura completa, refere Martí Maties.Os arqueólogos encontraram escrituras romanas que lhes permitiram ler "os nomes daqueles que bebiam e viviam nas aldeias romanas, com acesso aos canos e canais cobertos pelo aqueduto", acrescenta o arqueólogo.

O que resta desta obra clássica?

O património romano da cidade de Valência está a desaparecer aos poucos. O desenvolvimento urbano é a principal causa apontada para esta perda gradual.Parte dos restos do aqueduto romano foi inundada em 1956 pela construção de um reservatório, situado ao lado do Parque Natural Chera-Sot de Chera.Apesar do incidente, o arqueólogo Martí Maties conseguiu recuperar a forma original da construção, ao ter acesso a fotografias tiradas pelo exército dos Estados Unidos em 1956.Atualmente, o aqueduto é visível entre as localidades de Tuéjar e Domeño com a extensão de 28,5 quilómetros e entre Vilamarxant e Valência com 26 quilómetros.