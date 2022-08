Desfile de estrelas no Festival do Sudoeste

Os concertos dos quatro palcos do Festival Sudoeste, na Zambujeira do Mar, têm início esta quarta-feira, com atuações de Stckman, DJ Oder, M3dusa, Chico da Tina, Pedro Sampaio, ProfJam, Lewis Capaldi, Morat, Ana Lua Caiano, Domingues, Eurico e Kappa Jotta.



Para quinta-feira estão agendadas as atuações de Major Lazer, Timmy Trumpet, Vil, Pierce, Laura, Xtinto, Beatriz Rosário, Morad, PTA Slowmow, Rafaell Dior, Tay e Jovem Dionísio, e, para sexta-feira, as de DJ Barata, DJ Xandy, Zinco, Join One & Yung Juse, Calema, Deejay Telio, Masego, Steve Aoki, Estraca, Jão, Soraia Ramos e Melim.



O festival termina no sábado, com Maurice West, Liam Cole, Chá de Funk, 9Miller, Bispo, Shouse, Aragão, Ivandro, Os Intencionais, Sippinpurpp, Ckay e Rex Orange County.



Nos quatro dias haverá também “Criadores de Tik Tok Show”, um espetáculo, com direção artística de Cifrão, no qual os maiores "TikTokers" portugueses “se juntam para um momento de dança único”.