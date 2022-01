`Designer` Luís Sequeira nomeado para prémio com filme de Guillermo del Toro

De acordo com a lista de nomeados para a 24.ª edição destes prémios de cinema e televisão, Luís Sequeira está indicado para o prémio de "Excelência em filme de época", pela autoria do guarda-roupa da nova longa-metragem do mexicano Guillermo del Toro.

"Nightmare Alley -- Beco das Almas Perdidas", que se estreia na quinta-feira nos cinemas portugueses, representa uma nova colaboração de Luís Sequeira com Guillermo del Toro, com quem já trabalhou no filme "A forma da água" e na série "The Strain".

Atualmente, Luís Sequeira está também envolvido na série "Guillermo del Toro`s cabinet of curiosities", prevista para este ano na plataforma Netflix.

Os prémios da Associação de Figurinistas dos Estados Unidos serão atribuídos a 09 de março em Santa Mónica, na Califórnia.

Luís Sequeira nasceu no Canadá, é filho de portugueses, tem dupla nacionalidade e soma mais de trinta anos de carreira entre a moda e o cinema.

Em 2018 esteve nomeado para o Óscar de Melhor Guarda-Roupa com "A Forma da Água", que valeu a Guillermo del Toro os prémios da academia norte-americana de Melhor Filme e Melhor Realização.

Além das produções com del Toro, Luís Sequeira assinou ainda o guarda-roupa dos filmes "The Christmas Chronicles", "It - Capítulo 2", "Monster Problems" e colaborou na série "Lock & Key".

"Nightmare Alley -- Beco das Almas Perdidas" é uma adaptação de um romance homónimo de William Lindsay Gresham, de 1946, com argumento adaptado pelo próprio Guillermo del Toro, em parceria com Kim Morgan.

Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Ron Perlman, Rooney Mara e David Strathairn fazem parte do elenco.

Nelson Ferreira, canadiano com raízes em Portugal, que trabalhou na montagem de som em "A forma da água", também participa em "Nightmare Alley" enquanto editor de diálogos.