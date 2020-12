Desvendada loja de comida rápida com dois mil anos em Pompeia

A azáfama de um restaurante romano foi interrompida pela erupção do Vesúvio em Pompeia, no ano de 79 da nossa era.

Quem passava na grande praça entre a esquina do Beco das Varandas e o Beco das Bodas de Prata poderia usufruir dos petiscos da loja. Seriam servidas bebidas quentes e pratos rápidos. Galo e pato, porco e carne bovina seriam alguns dos ingredientes das refeições. O menu contaria também com peixe e caracóis.





A história do dia fatídico é atestada pelos trabalhos de escavação e investigação produzidos no Parque Arqueológico de Pompeia, perto de Nápoles, em Itália.



Parque Arqueológico de Pompeia - EPA





. Foram analisadas as provas e os resultados contribuíram para conhecer um pouco mais da gastronomia da época.Para Valeria Amoretti, antropóloga da equipa de Pompeia, este achado é "um testemunho da grande variedade de produtos de origem animal usados na preparação de pratos”. E acrescenta: “As nossas análises preliminares mostram que os números desenhados na frente do balcão representam, pelo menos em parte, os alimentos e bebidas que eram vendidos ali".", explica Massimo Osanna, diretor do Parque Arqueológico de Pompeia."Além de ser um testemunho da vida quotidiana de Pompeia, as possibilidades de análise desse termopolium são excecionais, pois pela primeira vez foi desenterrado um conjunto completo. É uma fotografia daquele dia desastroso”.. A palavra vem do grego "thermopolion" e significa comida quente para vender. No mundo romano eram muito comuns. Em Pompeia já foram identificados cerca de 80.O balcão em forma de L era composto por panelas de cerâmica encastradas que mantinham a temperatura da comida. Quem servia os pratos à clientela tinha acesso facilitado pelos orifícios circulares da bancada.



Parque Arqueológico de Pompeia - EPA



"Com o uso conjunto de mamíferos, pássaros, peixes e caramujos no mesmo prato". A arqueozoóloga Chiara Corbino, em declarações à agência de notícias italiana ANSA, avança com a possibilidade “uma espécie de paella”.



O termopolium recém-descoberto destaca-se pelo excelente estado de preservação das imagens de dois gansos-reais de cabeça para baixo, um galo e um cachorro com coleira.





A #Pompei scoperta straordinaria, riaffiora intatto il Termopolio della Regio V. Dai lapilli riemerge l’antica mensa con immagini tridimensionali di animali. Dagli Scavi nuovi importanti documenti per la ricerca. https://t.co/oAFTkQEdim / #MiBACT #pompeii @pompeii_sites pic.twitter.com/OQnS1jyoLT — MiBACT (@_MiBACT) December 26, 2020

As paredes frontais e laterais do balcão eram decoradas com frescos representando animais e anunciando, provavelmente, as especialidades do pronto a comer de rua, numa zona movimentada da cidade.Um outro fresco conservado pelas cinzas representa um motivo diferente. Diz Osanna que “aquela primeira parte do balcão foi decorada com um tema mitológico, uma Nereida cavalgando um hipocampo extraordinário com um corpo transformado num arco-íris de cores”.Foram detetados restos de grãos de fava triturados utilizados para tornar o vinho mais claro e corrigir o sabor.. Para Amoretti, um dos homens com cerca de 50 anos encontrado numa cama, terá morrido na primeira fase da erupção, vítima do desabamento do teto. As ossadas do segundo homem foram encontradas num vaso, podendo indiciar atividades arqueológicas do século XVII.O restaurante pompeiano, localizado em frente à “Pousada Gladiator”, na zona Régia V, poderá ser visitado a partir da Páscoa, segundo o Diretor do Parque.



Parque Arqueológico de Pompeia - EPA

Durante dois milénios, as cinzas vulcânicas conservaram a vivência daquela área de lazer. A descoberta permite novos capítulos na investigação da gastronomia romana, que agora continua nos laboratórios.