Cultura
Dez anos de MAAT. Entradas são gratuitas até esta segunda-feira
Mais de três milhões de pessoas visitaram o Museu de Arte Arquitetura, Arquitetura e Tecnologia nos últimos dez anos. Até esta segunda-feira é possível entrar gratuitamente, conhecer as exposições e participar nas atividades de celebração do aniversário.
Foto: Nuno Patrício - RTP
Às 17h30 já tinha atingido a lotação máxima, apesar de só encerrar às 19h00.
Lá dentro há obras da artista Joana Vasconcelos inspiradas nos trabalhos do designer de moda Valentino.
Há dez anos o MAAT requalificou a zona ribeirinha de Lisboa e agora o objetivo é levar para fora as 3 mil obras da coleção de arte.
Durante dois dias os visitantes podem conhecer gratuitamente as exposição de Pedro Cabrita Reis, visitar a Central Tejo, assistir a conversas, performances e participar em oficinas.
Nos últimos dez anos o MAAT recebeu mais de 3 milhões de visitantes, 150 exposições e mil artistas.