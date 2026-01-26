DGArtes abre candidaturas a quatro concursos de Programa de Apoio a Projetos 2025

De acordo com os avisos publicados em Diário da República e o comunicado no `site` da DGArtes, abriram hoje as candidaturas ao Programa de Apoio a Projetos no domínio da Criação para Música e Ópera e para Artes de Rua, Circo, Dança e Teatro, assim como as candidaturas no domínio da Criação e Programação para Cruzamento Disciplinar e Artes Visuais.

"Serão igualmente abertas, nos próximos dias, as candidaturas aos concursos de Edição (Artes Visuais, Artes Performativas, Artes de Rua e Cruzamento Disciplinar), Programação (Artes de Rua, Circo, Dança, Música, Ópera e Teatro), Internacionalização e o Procedimento Simplificado", pode ler-se no `site` da DGArtes sobre este programa que tem uma dotação total de 13,35 milhões de euros.

O concurso de Criação para Artes de Rua, Circo, Dança e Teatro tem uma verba de 2,09 milhões de euros, enquanto o de Música e Ópera tem um valor de 2,195 milhões. Já na Criação e Programação, a categoria de Cruzamento Disciplinar tem disponíveis 2,455 milhões de euros e a de Artes Visuais 1,94 milhões.

Estes concursos, com um montante disponível de 13,35 milhões de euros, o mesmo valor de 2023 e 2024, deveriam ter aberto até ao final de dezembro, de acordo com a Declaração Anual 2025 da DGArtes.

Os projetos que beneficiarem de apoio "devem ser executados até ao limite de 18 meses", entre 01 de setembro deste ano e 28 de fevereiro de 2028, sendo que "a atividade não pode ter estreia antes do período temporal", lê-se nos avisos de abertura dos sete concursos e do Procedimento Simplificado.

A DGArtes, num comunicado divulgado no seu `site` oficial, destaca, dos objetivos estratégicos do Programa de Apoio a Projetos 2025, "o fomento da coesão territorial e o fortalecimento das comunidades locais, promovendo a inclusão, a criação e a fruição artística em territórios de baixa densidade, e o desenvolvimento de projetos artísticos que integrem a sustentabilidade ambiental como princípio orientador, contribuindo para a adoção de práticas ecológicas responsáveis com a participação dos públicos".

Também "a promoção da colaboração entre arte e ciência com o objetivo de desenvolver projetos artísticos colaborativos interdisciplinares que utilizem meios, ferramentas, materiais e processos próprios de um laboratório de investigação científica".

Aquele organismo destaca ainda "a dinamização da internacionalização das artes e da cultura portuguesa em Espanha ou nos países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa que encontram na língua portuguesa um marco comum de transformação social e política, e no âmbito de iniciativas bilaterais e reforço de relações diplomáticas entre Portugal e a Turquia, os Emirados Árabes Unidos, a República da Coreia, a Singapura e os países da América Latina".

As organizações representativas do setor da Cultura têm alertado recorrentemente para os atrasos na abertura dos concursos da DGArtes, assim como para o seu subfinanciamento.

Quando no ano passado foram revelados os resultados dos concursos do Programa de Apoio a Projetos, dezenas de estruturas voltaram a ficar sem financiamento, embora fossem consideradas elegíveis para apoio, à semelhança do que já tinha acontecido em anos anteriores.