DGArtes abre candidaturas para representar Portugal na Quadrienal de Praga

De acordo com o aviso publicado hoje, das candidaturas apresentadas vão ser escolhidas três para passar a uma fase seguinte, por um júri composto pelo encenador e cenógrafo, João Brites, pela encenadora Joana Craveiro, pelo cenógrafo Luís Santos e pela técnica superior da DGArtes Ágata Sequeira.

"Após seleção das três propostas que, de acordo com o grupo de trabalho, melhor respondam aos parâmetros, as respetivas entidades serão convidadas pela DGArtes a densificar a candidatura, a partir da proposta selecionada", pode ler-se no mesmo texto.

De acordo com a declaração anual da DGArtes, o concurso para a Quadrienal de Praga, que devia ter aberto até ao final de setembro, conta com um montante de 220 mil euros.

Na anterior edição da Quadrienal de Praga, o projeto que representou Portugal, "Metade dos Minutos", de Ângela Rocha, foi distinguido com o prémio que "permitiu às crianças votarem na instalação/exposição que consideram mais emocionante".

A próxima edição daquele evento dedicado à cenografia vai contar com a arquiteta, cenógrafa e mediadora cultural portuguesa Sara Franqueira como curadora.

Além de Sara Franqueira, a equipa curatorial daquela mostra conta com o brasileiro Renato Bolelli Rebouças, a britânica Rachel Hann, o chileno Pedro Gramegna Ardiles, e os checos Markéta Fantová, Pavel Drábek e Anna Hejmová, segundo um comunicado da organização da iniciativa divulgado em julho.

A Quadrienal de Praga é a maior exposição e o maior festival internacional dedicado à cenografia, ao design de espetáculos e ao espaço de espetáculos e decorrerá, de 08 a 17 de junho de 2027, no recém-renovado recinto de exibição de Praga, ao qual regressa ao fim de oito anos.