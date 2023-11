DGArtes e organização de estados ibero-americanos vão criar instrumento de cooperação que abrange PALOP

O acordo foi assinado hoje à tarde, no início da sessão de apresentação da nova Comissão de Peritos de Cultura da Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), durante o VIII Congresso Ibero-Americano de Cultura, a decorrer desde quarta-feira no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Para o diretor-geral das Artes, Américo Rodrigues, a cooperação cultural entre Portugal e a OEI, da qual o país é estado-membro desde 2002, "sai reforçada pela assinatura deste protocolo", que "materializa um instrumento de cooperação entre América Latina, Europa e África, constituindo assim uma vantagem na promoção da diversidade cultural, da cooperação e do diálogo".

Américo Rodrigues destacou a possibilidade de, através deste protocolo, "ultrapassar as fronteiras geográficas do espaço ibero-americano, com o convite à participação de países que têm geografias culturais comuns, como é o caso dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa [PALOP]".

O acordo, ao qual a Lusa teve acesso, estabelece que a DGArtes e a OEI "envidarão as diligências necessárias à elaboração de propostas concretas de cooperação institucional que visem a promoção da mobilidade, do intercâmbio artístico -- profissional não profissional -- bem como programas de bolsas de aperfeiçoamento artístico nos espaços geográficos dos países da OEI e da CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa]".

O presente acordo entra hoje em vigor e "cessa os seus efeitos jurídicos em 16 de novembro de 2026".

O diretor-geral das Artes recordou que Portugal participa em "13 programas, iniciativas e projetos adstritos da cooperação ibero-americana, com envolvimento de vários ministérios setoriais", sendo que "os organismos da esfera do Ministério da Cultura (MC) representam seis destes programas, equivalente a 46%, tendo a DGArtes operacionalização de três deles -- Ibercena, Ibermúsicas, Iberorquestras juvenis".

"Além do compromisso financeiro direto do Ministério da Cultura e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que teve correspondência em 128 projetos inscritos por Portugal e apoiados pelos fundos do Ibercena e Ibermúsicas, importa também destacar o regime de reciprocidade destes programas, resultando indiretamente no apoio a mais de 40 projetos que têm músicos, ensembles, grupos, companhias, festivais, espaços de residências com sede em Portugal e que têm o apoio dos países membros para a circulação", salientou.

Na mesma sessão, o diretor-geral de Cultura da OEI, o brasileiro Raphael Callou, revelou que a nova Comissão de Peritos da Cultura "já tem data para a primeira grande reunião geral", em 10 de abril de 2024, no Brasil.

Além dos membros da comissão, irão participar na reunião "representantes e pontos focais de cada um dos escritórios de trabalho da OEI", num total de cerca de 20 pessoas.