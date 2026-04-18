Dia Internacional dos Monumentos e Sítios soma centenas de atividades e lembra tempestades

A decorrer sob o tema "Património Vivo: resposta de emergência em contextos de conflitos e desastres", o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios põe "no centro do debate os impactos das alterações climáticas, catástrofes naturais e contextos de instabilidade sobre o património cultural", assim como "estratégias de mitigação, resiliência e recuperação", segundo o Património Cultural - Instituto Público, que coordena a comemoração da data em Portugal.

Na sessão "dedicada aos desafios contemporâneos da salvaguarda do património face a fenómenos extremos", a decorrer hoje à tarde no Auditório do Centro Empresarial da Marinha Grande, uma das zonas mais afetadas, "será feito um levantamento dos danos", e diversos responsáveis do setor vão explicar "como o PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] está a tornar mais resiliente o Património Cultural" no país.

Esta ação conta com a colaboração da secção portuguesa do ICOMOS - Conselho Internacional de Monumentos e Sítios.

Entre as atividades anunciadas está igualmente a iniciativa "Património Vivo - Entre na Obra", que abre portas aos bastidores de intervenções em curso, com visitas guiadas ao Palácio Nacional de Mafra, ao Mosteiro de Tibães, em Braga, ao Mosteiro da Batalha e ao Abrigo do Lagar Velho, em Leiria.

No anúncio da iniciativa, o instituto Património Cultural destaca a possibilidade de visita ao Abrigo do Lagar Velho, "sítio arqueológico de relevância internacional associado à chamada `Criança do Lapedo`, particularmente afetado pelo mau tempo dos meses de janeiro e fevereiro".

Este local foi distinguido com a Marca do Património Europeu 2025, e "constitui um testemunho excecional da presença humana no Paleolítico Superior", essencial para "a compreensão científica das populações pré-históricas na Europa", explica o instituto.

"Património Vivo - Entre na Obra", iniciativa de acesso gratuito, mas a carecer de inscrição, foi lançada em setembro do ano passado, durante as Jornadas Europeias do Património, com o objetivo de dar "acesso aos bastidores das intervenções" do PRR, registando então cerca de 300 inscrições.

Estas visitas são promovidas pelo Património Cultural, com a Museus e Monumentos de Portugal, e conta desta vez com a colaboração das câmaras municipais de Mafra, Leiria e Braga.

No âmbito da programação de equipamentos tutelados pelo instituto Património Cultural, este organismo destaca ainda "iniciativas que cruzam memória, investigação e participação pública", como a visita orientada "Recordar, resistir e dar continuidade" ao Centro Interpretativo de Tongobriga, na Área Arqueológica do Freixo, Marco de Canaveses, "para uma reflexão sobre práticas de salvaguarda e transmissão intergeracional do património cultural".

A exibição `online` do vídeo "Quando a água volta", promovida pelo Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, em Coimbra, que ficou submerso durante as tempestades, é outro destaque do instituto, ao evocar "os impactos das alterações ambientais e a relação entre património e território".

De igual modo, as visitas orientadas às Ruínas Romanas de Milreu, em Faro, que também incluem o documentário "Memórias Vivas", de Telma Leão (2021), com memórias de trabalhadores e habitantes do local.

As mais de 200 iniciativas programadas envolvem profissionais do património, investigadores, entidades públicas e privadas, autarquias e associações, contemplando visitas guiadas, exposições, oficinas, concertos, conferências e cinema, em formato presencial e `online`.

O programa, em permanente atualização, está disponível na página eventos.patrimoniocultural.gov.pt, através do sítio na Internet do Património Cultural.