Dia Mundial da Língua Portuguesa. "Fale português, escreva português"

Na mensagem gravada na Biblioteca da Assembleia da República, antes de partir para o Brasil, onde se encontra desde quarta-feira, Augusto Santos Silva enfatiza que “o futuro da língua portuguesa depende de todos” os que assim comunicam., exorta.

Augusto Santos Silva representa Portugal durante as comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa no Brasil.

Santos Silva refere também que o Dia Mundial da Língua Portuguesa traduz “uma consagração aprovada pela UNESCO que tem três significados essenciais”. O primeiro “é o reconhecimento do português como uma das línguas mais faladas no mundo”.



Comemoramos hoje o Dia Mundial da Língua Portuguesa. pic.twitter.com/4weTThXqDD — Augusto Santos Silva (@ASantosSilvaPAR) May 5, 2022

“Outro é, isto é o conjunto de nove Estados que consideram o português a sua língua oficial ou uma das suas línguas oficiais”, prossegue.“O terceiro - e mais importante - é. De todos nós que a falamos como língua materna, ou língua que entretanto aprendemos na escola ou fora dela. Uma língua que usamos para nos exprimirmos, para escrevermos, para falarmos para lermos” conclui.

139 eventos em 52 países

. Angola, Moçambique, Cabo Verde e Brasil destacam-se.

A efeméride foi proclamada em novembro de 2019 pela 40ª Assembleia Geral da UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.



Em declarações à agência Lusa, o presidente do Instituto Camões, João Ribeiro de Almeida, explicou que “as comemorações que a CPLP está a fazer em Angola, com a presença do nosso ministro da Cultura (Pedro Adão e Silva), vão ser muito importantes e contribuir bastante" para a projeção deste dia.João Ribeiro de Almeida destaca também a cerimónia de lançamento de uma cátedra de português, a 61ª à escala mundial, na Universidade do Paraná, Brasil.

A língua portuguesa é a quarta mais falada no mundo, enquanto língua materna, atrás do mandarim, do inglês e do espanhol. É falada por mais de 260 milhões de pessoas nos cinco continentes, ou 3,7 por cento da população mundial. A ONU estima que, em menos de três décadas, haja cerca de 400 milhões de falantes.

“Tenho pugnado muito no Camões pela criação de cátedras a nível do ensino superior. Porque isso é que faz com que a língua portuguesa se diferencie como língua de conhecimento, de investigação, de inovação”, enfatizou o responsável.

“Vai ser um momento bonito, porque estaremos a assinalar o Dia Mundial da Língua Portuguesa e as celebrações do centenário de José Saramago. Assinalava esse como um ponto alto”.





c/ Lusa