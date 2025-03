Dia Mundial do Teatro lança desafios do futuro

Em Lisboa, a efeméride é assinalada com a inauguração da Sala Estúdio Valentim de Barros, nos Jardins do Bombarda, no recinto do antigo Hospital Miguel Bombarda, numa iniciativa do Teatro Nacional D. Maria II, em parceria com a Largo Residências e a Unidade Local de Saúde São José.



Para o Dia Mundial do Teatro, A Barraca retoma "Amor é um fogo que arde sem se ver…", de Maria do Céu Guerra e Hélder Mateus da Costa, com Camões por guia, e os Artistas Unidos, ainda sem espaço próprio, propõem teatro radiofónico com "Uma solidão demasiado ruidosa", a partir do romance de Bohumil Hrabal, às 19h00, na Antena 2, no espaço "Teatro Sem Fios".



A norte, Fernando Gomes escreveu, encenou e também faz parte do elenco de "Chaimite, um possível musical", que estará em cena até 12 de abril no Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo.



No Porto, o Teatro Nacional São João assinala a efeméride com várias iniciativas, convidando o público para visitas guiadas e para um ensaio aberto da próxima produção, "Hamlet", com encenação de Nuno Cardoso, que se estreia em abril.



O Teatro da Rainha, nas Caldas da Rainha, inicia o ciclo Pimentíada, sobre a obra de Alberto Pimenta, “uma celebração explosiva” para dar “uma pedrada no charco do 'comemorativismo' rotineiro”.