Dicionário Merriam-Webster escolhe `slop` (mau conteúdo de IA) como palavra do ano

Os editores do dicionário mais antigo dos Estados Unidos definem `slop` como "conteúdo digital de baixa qualidade produzido rotineiramente em grandes quantidades por inteligência artificial", anunciou o Merriam-Webster no seu `site`.

"Esta palavra reflete vídeos absurdos, imagens publicitárias confusas, propaganda barata, notícias falsas que parecem muito reais, livros mal escritos sobre IA e os muitos gatos falantes que invadiram os feeds das redes sociais das pessoas este ano", observou o centenário dicionário americano.

"As pessoas acham isso irritante, mas consomem na mesma", acrescentaram.

Segundo os editores da Merriam-Webster, "todo aquele material despejado nos ecrãs está contido em apenas quatro letras".

"A língua inglesa cumpriu mais uma vez o seu propósito", frisaram.

Outras palavras assinaláveis incluem o verbo `to gerrymander` (dividir ilegitimamente uma unidade política para obter vantagem eleitoral), `tariff` (tarifa), em referência às tarifas de Trump, e `six seven` (seis, sete), uma piada cantada repetidamente por crianças pequenas que não tem um significado específico, mas se tornou popular internacionalmente.

O dicionário Merriam-Webster menciona ainda a expressão `touch grass` (tocar na relva), que se refere a atividades presenciais em vez de online.

Já a palavra `performative` (performativo), é assinalada pelo seu uso popular para descrever uma ação feita para exibição, enquanto `conclave`, para a eleição do novo papa de Roma.

O Lago Webster, em Massachusetts, fecha a lista de palavras do ano pelo seu nome alternativo que apareceu no videojogo Roblox. Também pode ser chamado de Lago Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg.

A escolha da palavra do ano pelo dicionário Merriam-Webster baseia-se principalmente no volume de pesquisas, pelo que os acontecimentos atuais como a inteligência artificial e o novo Papa fizeram com que `slop` e `conclave` fossem escolhas populares.

Em 2020 e 2021, por exemplo, as palavras do ano do dicionário norte-americano foram `pandemic` (pandemia) e `vaccine` (vacina), respetivamente.

Entretanto, a Oxford University Press, editora do Oxford English Dictionary, escolheu `rage bait` como a sua palavra do ano, definida como "conteúdo online deliberadamente criado para provocar raiva ou indignação".

A Real Academia Espanhola (RAE) escolheu `dana` (sigla para depressão isolada em níveis elevados) como a sua palavra do ano para 2024, mas ainda não anunciou a deste ano.