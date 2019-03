Dicionário `online` Priberam celebra dez anos e mais de 132 milhões de consultas

Lusa29 Mar, 2019, 20:28 | Cultura

"Há dez anos, era difícil imaginarmos a importância que o nosso dicionário teria uma década depois. Hoje, a relevância do Dicionário Priberam é indesmentível e confirma a aposta que fizemos desde muito cedo nas plataformas digitais", referiu o diretor executivo (CEO) da Priberam, Carlos Amaral, num comunicado.

Em altura de balanços, a plataforma indica que, entre 2009 e 2019, o número de verbetes (informação contida em entrada de dicionário) aumentou 37% (de 97.513 para 133.459).

Já ao nível das consultas, a Priberam informa que, no ano passado, atingiu a fasquia de 132 milhões, feitas por 37 milhões de pessoas, o que representou "um aumento de 120% face ao ano do lançamento".

A Priberam também destaca que, nos últimos dez anos, o número de acessos, a partir de Portugal, mas também de todo o mundo, cresceu.

"A lista completa dos acessos inclui 228 países ou territórios e este foi um dos motivos pelos quais o Dicionário Priberam passou do domínio `.pt` para o domínio `.org`", indica a plataforma.

Uma das várias iniciativas lançadas pela Priberam ao longo dos últimos dez anos foi o "Ano em Palavras", que, em dezembro, passa em revista os momentos mais marcantes do ano, não com votações, mas através das palavras efetivamente mais pesquisadas pelos utilizadores do dicionário.

O primeiro "Ano em Palavras" arrancou em 2016 e, nos últimos dois anos, a agência Lusa associou-se à iniciativa.