Diogo Piçarra desiste do Festival da Canção

RTP27 Fev, 2018, 21:37 / atualizado em 27 Fev, 2018, 21:43 | Cultura

A final está marcada para o próximo domingo, em Guimarães.



Uma decisão depois da suspeita levantada de plágio sobre o compositor.



Diogo Piçarra levava à final a música "Canção do Fim", uito semelhante ao tema "Abre os Meus Olhos", de um pastor evangélico da Igreja Universal do Reino de Deus.



Em comunicado, o cantor diz que sai de cena de "consciência tranquila e cabeça erguida".



Diogo Piçarra venceu a semifinal do passado fim de semana. com esta desistência, segue no seu lugar para a final a oitava classificada, Aline Frazão, com a música "Tanto".

RTP "compreende e respeita a decisão"

Em comunicado enviado às redações, a RTP diz que "compreende e respeita a decisão do compositor e intérprete Diogo Piçarra de retirar “Canção do Fim” do Festival da Canção 2018".



Diz a estação pública que "independentemente dos argumentos e questões colocadas sobre o tema, a RTP não duvidou em momento nenhum da integridade do artista, cuja carreira já fala por si".



Esclarece ainda a RTP que "no lugar da primeira classificada, “Canção do Fim”, estará o tema composto por Aline Frazão e interpretado por Susana Travassos, “Mensageira”, 8ª lugar na segunda meia-final (de acordo com o regulamento)".



"O tema “Mensageira” assume o número 760 100 802 (sorteado para Diogo Piçarra), com a contagem a iniciar-se do zero a partir de agora.

A RTP agradece a Aline Frazão e Susana Travassos o fair-play desta participação", lê-se.



A final do Festival da Canção realiza-se no próximo domingo, às 21 horas, na RTP 1.